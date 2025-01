"LOL: Last One Laughing", Staffel 6: Was ist zu Start und Besetzung bekannt?

Die Comedy-Sendung "LOL: Last One Laughing" unterscheidet sich von ihrer Konkurrenz in einem wichtigen Punkt: Die Teilnehmer dürfen nicht lachen - egal wie witzig der ein oder andere Spruch der Kollegen ist. Bereits seit fünf Staffeln versuchen Promis in der Show keine Miene zu verziehen, da das Lachen ihre weitere Teilnahme an der Show frühzeitig beenden würde.

Staffel 5 von "LOL: Last One Laughing" ist seit März 2024 auf Amazon Prime Video zu finden. Die Staffel ist seit dem 11. April 2024 komplett online, die erste Episode gibt es kostenlos auf YouTube. Doch was ist bereits über die nächste und somit sechste Staffel der Show bekannt? Und welche Promis könnten Teil der Besetzung sein? Hier finden Sie die Antworten zu diesen Fragen.

"LOL: Last One Laughing" läuft im Frühjahr 2025: Wann ist der Start von Staffel 6?

Amazon hat den Starttermin der sechsten Staffel von „LOL“ offiziell verraten - allerdings nicht das genaue Datum. In einer Pressemitteilung wurde das Frühjahr 2025 bestätigt. Wann genau die ersten Folgen von Staffel 6 starten, das hat der Streamingdienst hingegen noch nicht verraten. Trotz des noch ungewissen Termins zeigt sich „LOL“-Chef Michael „Bully“ Herbig begeistert über die Fortsetzung: „Es macht mich unglaublich glücklich, dass LOL so viele Menschen begeistert“, sagte er. Die Show sei ihm sehr ans Herz gewachsen. Zuvor ist „Bully“ zusammen mit Stefan Raab live im TV zu sehen. Die beiden treten zusammen in der neuen Spielshow „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ an.

Um die Comedyshow „LOL“ zu sehen, brauchen Sie derzeit ein Abo für Amazon Prime Video. Aktuell kostet ein Abo 8,99 Euro im Monat. (Stand: Dezember 2024) Neben "LOL" finden Sie auf der Streamingplattform auch andere Angebote, wie beispielsweise "Beast Games" oder "The 50".

Besetzung von "LOL", Staffel 6: Neue Gesichter mit einigen Überraschungen

In Staffel 6 von „Last One Laughing“ kehren im Gegensatz zu früheren Staffeln nur wenige Show-Veteranen zurück. Es gibt ein Wiedersehen mit Hazel Brugger und Ralf Schmitz, doch die übrigen Cast-Mitglieder der 6. Staffel dürfen sich selbst als „Neulinge“ bezeichnen. Das gilt jedoch nur für „LOL“, denn im Showgeschäft sind die meisten von ihnen schon alte Hasen.

Erneut hat Amazon Prime nicht nur Comedians eingeladen: Unter anderem gehören auch Moderator und Autor Riccardo Simonetti sowie Schauspieler Jürgen Vogel zur neuen Besetzung. Hier haben wir die komplette Liste für Sie - das ist die Besetzung der 6. Staffel von „LOL“ im Überblick:

Ralf Schmitz

Lutz van der Horst

Ariane Alter

Florian David Fitz

Hazel Brugger

Jürgen Vogel

Helene Bockhorst

Riccardo Simonetti

Giovanni Zarrella

Till Reiners

Das Format von "LOL: Last One Laughing"

Die Sendung "LOL" basiert auf einer japanischen Show und wird seit 2021 auf Amazon Prime Video ausgestrahlt. Das Konzept der Sendung ist einfach erklärt: Verschiedene Comedians und Promis halten sich für eine Dauer von sechs Stunden in einer Wohnung auf und treten voreinander auf. Diejenige Person, der es gelingt, am längsten nicht zu lachen und die kompletten sechs Stunden durchzuhalten, gewinnt. Es wird um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gespielt, welches dann für einen guten Zweck gespendet wird. Teilnehmer, die mehr als zweimal lachen oder grinsen, werden aus dem Rennen genommen. Moderiert wird die Sendung von Michael Bully Herbig. Neben den regulären Staffeln gibt es auch ein Weihnachtsspecial aus dem Jahr 2023. Im Jahr 2024 gab es außerdem ein „LOL“-Halloween-Special zu sehen.

Trailer zu "LOL: Last One Laughing"

Leider gibt es noch keinen Trailer zu Staffel 6. Aber wie wäre es mit dem zur Nr. 5 - als Einstimmung?