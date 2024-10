„LOL“-Halloween-Special: Besetzung, Stream und alle Infos zur „Last One Laughing“-Spezialausgabe

Die Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ hebt sich in einem entscheidenden Aspekt von anderen Formaten ab: Die Teilnehmer dürfen nicht lachen, egal wie komisch die Sprüche ihrer Mitstreiter sind. Demzufolge versuchen prominente Gäste, ihre Gesichtszüge unbewegt zu halten, denn ein Lachen könnte das Ende ihrer Teilnahme an der Show bedeuten.

Ab Ende Oktober ist eine Halloween-Spezialausgabe der Show „LOL- Last One Laughing“ bei Amazon Prime Video abrufbereit. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um Folgen, Sendetermine und Besetzung wissen möchten. Wie genau funktioniert der Abruf im Stream? Hier verraten wir es Ihnen.

„LOL“ Halloween-Special: Wann war der Start von „Last One Laughing“?

Amazon Prime Video hatte den Start vom „LOL“ Halloween-Special für Montag, 21. Oktober 2024, angekündigt. Diese Sonderausgabe folgte auf ein halbes Dutzend bisheriger LOL-Staffeln.

„LOL“: Wie viele Folgen hat das Halloween-Special?

Die Staffeln 1 bis 5 von „Last One Laughing“ bestehen jeweils aus sechs Episoden. Die Halloween-Ausgabe von „LOL“ ist etwas kürzer. Insgesamt drei Folgen werden den Zuschauern im „LOL“-Special zur Verfügung gestellt, welche alle am 21. Oktober 2024 ausgestrahlt wurden. Das „Last One Laughing XMAS Special“ aus dem Jahr 2023 besteht übrigens ebenfalls aus drei Episoden.

Sendetermine von „LOL“: Wann läuft das Halloween-Special auf Amazon Prime Video?

Da alle drei Folgen von „LOL“-Halloween-Special am selben Tag veröffentlicht wurden, mussten Sie nur einen Termin im Hinterkopf behalten - und zwar das Startdatum. Hier haben wir die Sendetermine für die Episoden 1 bis 3 für Sie im Überblick:

Folge 1 von „LOL“-Halloween-Special: Montag, 21. Oktober 2024, Amazon Prime Video

Folge 2 von „LOL“-Halloween-Special: Montag, 21. Oktober 2024, Amazon Prime Video

Folge 3 von „LOL“-Halloween-Special: Montag, 21. Oktober 2024, Amazon Prime Video

Besetzung bei „LOL“-Halloween-Special: Wer ist dabei?

Die folgenden Hochkaräter aus Comedy und Entertainment schickt Amazon Prime Video zu Halloween ins Rennen. Sie treten unter der Moderation von Bully Herbig in Zweierteams an:

Annette Frier & Sasha

Bill & Tom Kaulitz

Mirja Boes & Torsten Sträter

Palina Rojinski & Olaf Schubert

Vorher mussten sie im Interview mit Amazon Prime noch ein paar Fragen beantworten. Das Q&A geben wir Ihnen auszugsweise wieder:

Bully Herbig, Moderator

Icon Vergrößern Bully in seinem besten Anzug. Foto: Frank Zauritz, Prime Video Icon Schließen Schließen Bully in seinem besten Anzug. Foto: Frank Zauritz, Prime Video

Bully gab sich kurz und bündig: Er erklärte, dass in der Halloween-Special-Ausgabe von „LOL“ alle verkleidet und alles ziemlich verrückt sei. Zur Feier des Tages habe er sich sogar seinen besten Anzug angezogen. Sein perfektes Halloween sähe genauso aus wie bei „LOL“.

Annette Frier

Annette erzählte, dass sie in ihrer Kindheit das Gedicht „Die Heinzelmännchen von Köln“ lieber auswendig lernte, als sich davor zu fürchten. Gruselig fand sie jedoch ein Buch mit englischen Schauergeschichten aus dem elterlichen Bücherregal.

Auf die Frage, in welches Monster sie sich verwandeln würde, antwortete sie, dass sie spontan „Queen Kong“ wählen würde. In dieser Gestalt würde sie über die Dächer Manhattans spazieren und alte Männer mit Allmachtsfantasien zwischen den Häusern baumeln lassen.

Bill Kaulitz

Bill erklärte, dass er schon als Kind eine große Begeisterung für Verkleidungen hatte. Besonders fasziniert sei er immer von Bösewichten gewesen, weshalb er damals unbedingt die schwarze Hexe aus „Prinzessin Fantaghiro“ sein wollte. Halloween passe daher perfekt zu ihm, da es sich besonders für solche Rollen anbietet. Eine Halloween-Tradition bestehe darin, sich mit Freunden bei sich zu Hause oder in einem Hotelzimmer zu treffen. Gemeinsam bereiten sie sich den ganzen Tag vor – inklusive Drinks, Musik und viel Spaß, was manchmal bis zu acht Stunden dauern könne.

Tom Kaulitz

Tom meinte, dass sein aufwendigstes Halloween-Kostüm definitiv Shrek war, während seine Frau Fiona verkörperte. Er mag aber auch blutige und gruselige Kostüme und bastelt diese gerne selbst, wie zum Beispiel einen Fischer, der sich mit der Angel das Auge herausgerissen hat.

Das Nicht-Lachen bei „LOL“ sei in Halloween-Kostümen besonders schwierig, vor allem, wenn man die gruseligen Pullover von Olaf Schubert und Sasha sehe.

Mirja Boes

Mirja erklärte, dass Kürbisse bei ihrer Halloween-Dekoration niemals fehlen dürften. Auf die Frage nach ihrem besten Halloween-Kostüm gab sie zu, dass sie in dieser Hinsicht eher faul sei und keine besonderen Kostüme trage. Humor sei für sie jedoch immer eine gute Möglichkeit, um Angst zu überwinden, nicht nur an Halloween.

Olaf Schubert

Olaf äußerte, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob er in Kostümen versucht, nicht zu lachen, da man entweder überrumpelt wird oder nicht. Er fügte hinzu, dass das Outfit dabei eine eher untergeordnete Rolle spielt. Auf die Frage nach dem besten Halloween-Kostüm, das er je getragen hat, antwortete er scherzhaft, dass er noch nie ein solches getragen habe und sich noch einige Möglichkeiten für die Rente aufheben wolle. Zudem erklärte Olaf, dass er Halloween in seinem Leben traditionell ignoriert und sich somit als Halloween-Leugner bezeichnet. Auf die Frage nach einem Horrorfilm, der ihn mehr zum Lachen als zum Fürchten gebracht hat, nannte er „Der Polyp aus der Tiefe“ und meinte, dass dies möglicherweise der beste Film der Welt sei.

Palina Rojinski

Palina erzählte, dass ihr bestes Halloween-Kostüm sie als Matilda aus „Léon – Der Profi“ zeigte, inklusive einer schwarzen Perücke und einer Topfpflanze. Zu ihren Halloween-Traditionen gehört es, ihr Zuhause mit Spinnweben, Skeletten und Kerzen zu dekorieren. Das Kürbisschnitzen plant sie dieses Jahr auszulassen, es sei denn, jemand könnte ihr einen Trick verraten, wie sie vermeiden kann, dass die Kürbisse nach drei Tagen von Fliegen umschwirrt verfallen – was sie scherzhaft als passend zu Halloween bezeichnete.

Sasha

Sasha sagte im Interview, dass er bisher leider noch keine übernatürlichen oder unheimlichen Erlebnisse hatte, sich das aber wünschen würde, da es dem Ganzen eine besondere Würze verleihen würde. Bezüglich Kostümen erinnerte er sich daran, dass das beste Kostüm, das er je getragen hat, auf Heidi Klums Halloween-Party war, wo er zusammen mit seiner Frau verkleidet war – sie als böse Herzkönigin und er als „die Zeit“.

Torsten Sträter

Torsten berichtete von einer gruseligen Geschichte, die in einem Escape-Room spielt, in dem er gefilmt wird und sich im selben Raum mit Olaf Schubert befindet. Als Kenner von LOL wurde er gefragt, was an der Halloween-Ausgabe die größte Herausforderung war - die Antwort: „Ein Vampirgebiss aus Plastik für 50 Cent.“ Für ihn bedeutet Halloween, dass der Wind den Herbst durch die dunklen Straßen treibt, verkleidete Kinder klingeln und es Zeit ist, das Batmobil zu tanken.

Das „LOL“-Halloween-Special online im Stream sehen - wie funktioniert das?

Das Halloween-Special von „LOL“ läuft exklusiv bei Amazon Prime Video als Stream. Wer die Gänsehaut nicht missen möchte, ist also auf ein Abo des Anbieters angewiesen. Seit Februar 2024 wird eine mitunter durch Werbung unterbrochene Version angeboten, die 8,99 Euro im Monat kostet. Für zusätzliche 2,99 Euro im Monat kann man sich von den kommerziellen Einsprengseln freikaufen (Stand: Oktober 2024). Aktuelle und weitergehende Infos gibt es auf der Website des Anbieters.

A propos Anbieter: Diese Credits gibt Amazon Prime seinem Team hinter der Kamera:

Otto Steiner: Produzent

Anna Knieper: Executive Producerin

Ladislaus Kiraly: Regisseur

Laura Steiner: Producerin

Franziska Schnorr: Redaktionsleiterin

Katharina-Victoria Zwez: Redakteurin

Michael Speckner: Redakteur

Kilian Gerhold: Redakteur

Luis Steiner: Redakteur

Klaus Röder: Produktionsleiter

Stefan Feulner: Schnittproducer

Jens Teutsch-Majowski: Autor (Moderator)

Tilo Behn: Autor (Cast)

Ralf Husmann: Autor (Cast)

Tankred Lerch: Autor (Cast)

Bastian Graage: Autor (Cast)

Florian Wieder: Set-Design

Joseph Reindl: Requisite

Heike Wenig: Kostüme

Amazon hat übrigens im Moment noch eine Reihe anderer attraktiver Pfeile im Köcher, zum Beispiel „The Mallorca Files“, „Fallout“ oder „Cross“.

„LOL: Halloween-Special“: Trailer

Mittlerweile hat Amazon Prime Video auch einen Trailer zur gruseligen Spezialausgabe von „LOL“ veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: