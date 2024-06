"Maischberger" heute am 12.6.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" heute am 12.6.24 sind sechs Gäste im Studio. Um welche Themen geht es und wer diskutiert darüber? Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow.

Die Gäste von Sandra Maischberger heute Abend nehmen sich zwei aktuelle Themen vor. Unter anderem ist die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht dabei.

Wer sind die weiteren Gäste bei "Maischberger" heute Abend? Worum geht es in der Sendung vom 12.6.24? Und wann gibt es den nächsten Sendetermin der ARD-Talkshow, die in eine kurze Pause geht? Hier bekommen Sie die Infos - auch zu Sendezeit, Übertragung und Wiederholung.

"Maischberger": Gäste heute am 12.6.24

Das sind die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Sahra Wagenknecht (BSW): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Marina Weisband : deutsch-ukrainische Publizistin, Grünen-Mitglied

deutsch-ukrainische Publizistin, Grünen-Mitglied Klaus Wowereit ( SPD ): langjähriger Regierender Bürgermeister von Berlin

langjähriger Regierender Bürgermeister von Waldemar Hartmann : Moderator und Sportjournalist

Moderator und Sportjournalist Julie Kurz: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Vassili Golod : Ukraine-Korrespondent der ARD

Thema bei "Maischberger" heute am 12.6.24

Unterstützt Deutschland die Ukraine ausreichend? Das ist die Kernfrage, um die sich die Diskussion zwischen der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht und der deutsch-ukrainischen Publizistin Marina Weisband dreht. Wagenknecht wird in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Die Ukraine wird diesen Krieg militärisch gegen die Atommacht Russland nicht gewinnen können." Von Weisband heißt es: "Die Menschen in der Ukraine hoffen immer noch auf den Sieg, einfach weil sie keine andere Wahl haben." Die Diskussion folgt auf die Rede von Selenskyj im Bundestag am Dienstag, die von BSW und AfD boykottiert wurde.

Beim zweiten Thema der Sendung spricht Sandra Maischberger mit dem SPD-Politiker Klaus Wowereit über die Ergebnisse der Europawahl 2024. Der langjährige Regierende Bürgermeister von Berlin wird vom Sender so zitiert: "Der ständige Ampel-Streit trägt zur Unzufriedenheit bei. Das ist keine professionelle Regierungsarbeit."

Drei Journalistinnen und Journalisten kommentieren die Gespräche: Waldemar Hartmann, Julie Kurz und Vassili Golod.

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" startet heute am 12.6.24 ein paar Minuten später als sonst: Los geht es um 23 Uhr. Neben der TV-Übertragung in der ARD gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 12.6.24 gibt es gleich drei Wiederholungen. Die laufen auf drei verschiedenen Sendern.

Das ist die Übersicht über alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 822:

12.06.2024, 23.00 Uhr: ARD

13.06.2024, 03.35 Uhr: ARD

13.06.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

14.06.2024, 00.55 Uhr: 3Sat

Wer die "Maischberger"-Folge unabhängig von einer bestimmten Sendezeit nachholen möchte, wird in der Mediathek der ARD fündig. Dort werden alle Sendungen nach der Ausstrahlung veröffentlicht.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft normalerweise am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD. Nach der aktuellen Folge gibt es aber erst einmal bis zum 3. Juli eine Pause. Der Grund dafür ist die Übertragung der Fußball-EM 2024, an der auch die ARD beteiligt ist. Das sind damit die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Mittwoch, 12.06.2024, 23.00 Uhr: Folge 822

Mittwoch, 03.07.2024, 22.50 Uhr: Folge 823

(sge)