„Markus Lanz“ heute am 23.7.24: Gäste und Thema am Dienstag

Bis Ende der Woche ist Markus Lanz noch mit seiner Polit-Talkshow auf Sendung, danach verabschiedet er sich fürs Erste in die Sommerpause. Diese fällt im Vergleich zu anderen Talkshows wie „Hart aber fair“, „Maischberger“ und „Caren Miosga“ deutlich kürzer aus. Nach der letzten Sendung am 25. Juli 2024 müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nur einen Monat lang auf die Talkrunden verzichten, die dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF zu sehen sind. Bereits am 27. August ist Markus Lanz zurück und begrüßt neue Gäste zu aktuellen Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in seinem Studio.

Worum geht es in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste sind live im Studio dabei und welchem Thema widmen sie sich am 23.7.24? Die Antworten auf diese Fragen und alles Wissenswerte zur neuesten Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Dienstag?

Wie gewohnt können Sie die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ im Nachtprogramm des ZDF verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen läuft die Show zeitgleich auch Live-Stream des Senders.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1973)

Wann? Dienstag, 23. Juli 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

"Markus Lanz" heute: Gäste am 23. Juli 2024

In jeder Folge von "Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Die heutige Sendung am 23. Juli stellt eine von wenigen Ausnahmen von diesem etablierten Konzept dar, denn heute sitzt lediglich ein weiterer Gast neben Lanz auf dem Podium: Bundespräsident a.D. Joachim Gauck ist in die Sendung geladen. Der 84-Jährige war von März 2012 bis März 2017 im Amt und hat sich seitdem immer wieder in Interviews oder Büchern zur Lage der Nation geäußert.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 23.7.24

Normalerweise gibt es in jeder Folge ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der vergangenen Woche hat Markus Lanz mit seinen Gästen etwa über die US-Politik diskutiert. Es ging unter anderem um die Parteitagsrede von Trump Vize J. D. Vance sowie um die von US-Präsident Biden geplante Reform des Supreme Courts. Mit dem Rückzug von Joe Biden aus dem Wahlkampf um die US-Präsidentschaft hat das Thema nun weiter an Brisanz gewonnen.

Dementsprechend ist die Situation in den USA auch einer der Gesprächspunkte in der aktuellen Sendung von „Markus Lanz“. Da in der Ausgabe vom 23. Juli 2024 allerdings nur eine Gast eingeladen ist, werden (abweichend vom üblichen Konzept der Sendung) eine Vielzahl an Themen besprochen. So kommt neben der politischen Lage der USA auch die Situation in Nahost zur Sprache. Außerdem äußert sich Gauck zur Verständigungs- und Sicherheitspolitik im Allgemeinen und beschreibt, welche Herausforderungen er für liberale Demokratien und gesellschaftlichen Frieden sieht.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

In dieser Woche laufen die letzten drei Folgen der Polit-Talkshow vor der kurzen Sommerpause. Andere Sendungen haben sich gleich für mehrere Monate verabschiedet, Lanz wird stattdessen nur einen Monat lang von der Bildfläche verschwinden. Am 27. August kehrt die ZDF-Show zurück. Die Sendetermine von "Markus Lanz" in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 23. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 24. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )