„Maybrit Illner“ gestern am 6.3.25: Gäste und Thema der Talkshow

Nachdem die Bundestagswahl Ende Februar zunächst die Diskussionen in den Polit-Talkshows bestimmte, rückte schnell ein anderes Thema in den Vordergrund: Auch bei „Maybrit Illner“ ging es in der vergangenen Woche um die Außenpolitik der USA. US-Präsident Trump und sein Vize Vance legten sich am 26. Februar 2025 im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. Sie bezichtigten ihn, den Krieg unnötig in die Länge zu ziehen, da er nicht zu Verhandlungen mit Putin bereit sei. Selenskyj wies die Anschuldigungen von sich und wurde schließlich des Weißen Hauses verwiesen. Der Vorfall sorgte weltweit für Schlagzeilen.

Anfang der Woche haben die Vereinigten Staaten dann die Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt. Friedrich Merz schlug daraufhin ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten der Bundesrepublik vor. Ziel ist es, Europa unabhängig von den USA zu machen und die Verteidigungsbereitschaft der EU zu erhöhen.

Auch gestern bestimmte die europäische Sicherheitspolitik die Diskussion. Wie genau lautete das Thema und welche Gäste waren im Studio? Wir haben alle Infos zur neuesten Ausgabe von „Maybrit Illner“ hier für Sie.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 6.3.25

Über das Thema der gestrigen Sendung informieren wir Sie weiter unten. Hier stellen wir Ihnen zunächst die Gäste der aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow vor. Diese Journalisten, Politiker und Experten waren am 6. März 2025 im Studio:

Dmytro Kuleba: Früherer Außenminister der Ukraine, Publizist und Herausgeber unter anderem von. „Ukraine 2030: Vision einer Nation.“

Sigmar Gabriel (SPD): Vorsitzender Atlantik-Brücke e. V., ehemaliger Vize-Kanzler und SPD-Parteivorsitzender, Bundesaußenminister a. D

Alexander Dobrindt (CSU): Landesgruppenchef, Mitglied Verhandlungsteam Sondierungsgespräche von Union und SPD

Nicole Deitelhoff: Professorin Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik, Goethe-Universität Frankfurt/Main, Direktorin Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung

Frank Sauer: Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 6.3.25

Das Thema der aktuellen „Maybrit Illner“-Sendung lautete: „Trump erpresst, Putin gewinnt – Europa ohne Schutz?“ Nachdem die US-Regierung die Militärhilfe für die Ukraine komplett eingestellt hat, steht das Land nun unter Druck. Auch im Rest von Europa sitzt der Schock nach dem Debakel im Weißen Haus tief, NATO-Verbündete wollen eine „Koalition der Willigen“ bilden, um auch ohne die USA den Schutz von Europa zu gewährleisten. Wie soll die Ausrüstung Europas aussehen und woher kommt das Geld?

Maybrit Illner widmete sich mit ihren Gästen unter anderem diesen Fragen: „Will Donald Trump im Grunde einen Frieden nur mit Russland? Wird die Ukraine zur Kapitulation gezwungen? Könnte Europa das im Alleingang verhindern? Welche Rolle kann Deutschland nun spielen, da Merz und Klingbeil ein im Grunde unbegrenztes Sondervermögen für Abschreckung und Verteidigung planen?“

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im Free-TV oder Stream

Die neueste Folge von „Maybrit Illner“ lief gestern am Donnerstag, dem 6.3.25, ab 22.15 Uhr im ZDF. Sie können die Talkrunde grundsätzlich nicht nur im Free-TV, sondern zeitgleich auch im Live-Stream auf der Website des Senders verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie gestern Abend keine Zeit gehabt haben, sich die neueste Ausgabe von „Maybrit Illner“ anzusehen, können Sie die Talkshow auch nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Sendung wird am Folgetag beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1014: Freitag, 7. März 2025, 16 Uhr, phoenix

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen.

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

„Maybrit Illner“ läuft regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Das sind die nächsten Sendetermine der Polit-Talkshow:

Folge 1014: 06.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1015: 13.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1016: 20.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1017: 27.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1018: 03.04.2025, 22.15 Uhr

Folge 1019: 10.04.2025, 22.15 Uhr