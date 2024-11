Maybrit Illner heute am 7.11.24: Gäste zu Thema, das Europa jetzt beschäftigt

Fünf Gäste sind bei „Maybrit Illner“ heute Abend dabei - darunter prominente Politiker. Sie nehmen sich ein Thema vor, das für Europa jetzt sehr entscheidend ist.

Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Sendung der Talkshow „Maybrit Illner“, die am 7.11.24 ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 7.11.24

Das Thema der aktuellen Folge stellen wir weiter unten genauer vor. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste von Moderatorin Maybrit Illner heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Friedrich Merz (CDU): Parteivorsitzender, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag

Sigmar Gabriel: Vorsitzender des Vereins Atlantik Brücke, ehemaliger Außenminister der SPD

Ulrike Malmendier: „Wirtschaftsweise“, Ökonomin, Finanzprofessorin an der US-Universität Berkeley

Frederik Pleitgen: Auslandskorrespondent beim US-Nachrichtensender CNN

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 7.11.24

Die Ergebnisse der US-Wahl 2024 waren auch für viele Menschen in Deutschland überraschend: Donald Trump hat sich entgegen den Umfragen klar gegen Kamala Harris durchgesetzt und wird ein weiteres Mal Präsident der USA. In der „Maybrit Illner“-Sendung vom 7.11.24 geht es um dieses Thema. Konkret lautet der Titel der Sendung so: „Comeback für Trump – ist Europa vorbereitet?“.

In der Ankündigung wirft der Sender einige Fragen auf, über die Maybit Illner und ihre Gäste diskutieren: Sind Deutschland und EU vorbereitet auf die zweite Amtszeit von Trump? Wie teuer wird sie wirtschaftlich für den Westen? Und was bedeutet ein Präsident Trump für den Krieg in der Ukraine?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 7.11.24, ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Die „Maybrit Illner“-Folge vom 7.11.24 läuft noch ein zweites Mal im Fernsehen: Die Wiederholung ist am Freitag, 8.11.24, ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix zu sehen

Darüber hinaus werden die „Maybrit Illner“-Sendungen auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Dort stehen sie im Online-Stream bereit. Dabei gibt es optional auch immer eine Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" ist in der Regel donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es kann immer wieder zu Ausfällen oder Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. So starten die Folgen am 5. und 19. Dezember laut aktueller Ankündigung etwas später als gewohnt. Ansonsten sind für die kommenden Wochen sehr regelmäßige Sendetermine angesetzt:

07.11.2024, 22.15 Uhr

14.11.2024, 22.15 Uhr

21.11.2024, 22.15 Uhr

28.11.2024, 22.15 Uhr

05.12.2024, 22.30 Uhr

12.12.2024, 22.15 Uhr

19.12.2024, 22.45 Uhr

(sge)