„Promi Big Brother“ 2024: Kandidat hat Existenzängste und gesteht: "Ich verdiene nicht viel"

Dem Gewinner der 12. Staffel von „Promi Big Brother“ (PBB) winkt laut Sat. 1-Angaben ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro. Hinzu kommt bekanntlich eine Antrittsgage für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kultformats, über deren Höhe offiziell nichts bekannt ist. Allerdings will die Bild-Zeitung eine Rekordgage für eine Kandidatin herausgefunden haben.

Fest steht: Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von PBB 2024 dürfte sich der Auftritt bei „PBB 2024“ auf alle Fälle lohnen. Ein Kandidat packte nun sogar unter Tränen aus, dass er das Geld bei der Sat. 1-Show bitter nötig habe. Er verdiene nicht viel mit seinem Beruf, Existenzängste und Sorgen um die Familie seien daher ständige Begleiter seines Lebens. Doch um welchen Kandidaten handelt es sich?

Tränen bei „Promi Big Brother 2024“: Landet Ex-DSDS-Sänger schon wieder auf der Exit-Liste?

An Tag 11 bei „Promi Big Brother“ sahen die Zuschauer Kandidat Daniel Lopes so emotional wie noch nie. Zunächst zeigten ihn Sat. 1-Aufnahmen, wie er mit seiner Außenseiterrolle im Container hadert: „Ich habe gemerkt, hier im Haus bin ich wahrscheinlich nicht so beliebt [....] Ich habe gar kein Team“, so der Ex-DSDS-Sänger stark angefasst.

Ex-DSDS-Kandidat Lopes befürchtet, dass seine Einzelkämpfer-Rolle die Chancen im Container nicht unbedingt erhöhen wird. Einen Vorgeschmack gab es für ihn bereits in Folge 10, bei der der gebürtige Brasilianer beinahe rausgewählt wurde. Erwischt hat es dann aber einen anderen Kandidaten. Große Erleichterung bei Teilnehmer Lopes, aber auch große Angst vor einer weiteren Exit-Listen-Nominierung durch die Zuschauer. Denn der 47-Jährige hätte das „PBB“-Preisgeld bitter nötig, wie er anschließend unter Tränen gesteht.

„Promi-Big-Brother“-Kandidat gesteht: ‚Ich verdiene nicht so viel‘

„Das Preisgeld wäre mir schon wichtig“, zeigt sich Lopes ehrlich gegenüber Sat.1 im Container-Sprechzimmer. „Ich verdiene nicht so viel und ich hab nicht jeden Monat einen Auftritt“, gesteht er freimütig. „Wenn man gerade nicht erfolgreich ist, ist das schwer zuzugeben. Ich möchte wieder stark sein, und das ist manchmal anstrengend. Ich will manchmal einfach nur ein bisschen ausruhen, aber ich muss immer für meine Familie da sein, und das ist nicht immer einfach.“

Die Themen Familie und Finanzen sind ein besonders wunder Punkt für Lopes, unter Tränen verrät er: „Meine Frau war seit drei Jahren nicht in Brasilien, ich habe ihr versprochen, dass wir nach Brasilien gehen, damit sie ihre Mutter und ihre Familie sieht.“

