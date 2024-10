"Promi Big Brother" 2024: Wer ist raus? Dieser Kandidat musste am 16.10.24 gehen

Aktuell läuft die 12. Staffel „Promi Big Brother“ auf Sat.1. In dem altbekannten Format geht es darum, dass die Promis mehrere Wochen lang auf engstem Raum miteinander durchhalten. Dabei ist nicht nur das ständige aufeinander festhängen ein Problem, sondern auch die ständige Überwachung vom ‚großen Bruder‘. Zudem werden bei Regelverstößen verschiedene Privilegien entzogen, was den Kandidaten und Kandidatinnen noch mehr zu schaffen macht. Streitereien und Drama stehen also auf der Tagesordnung. Die ersten Promis mussten den Container nun schon verlassen. Ab jetzt muss nämlich regelmäßig eine Person die Show verlassen, bis der Gewinner oder die Gewinnerin gekürt wird und mit 100.000 Euro nach Hause geht.

Den Sendeterminen von „Promi Big Brother“ nach wurde gestern am 16. Oktober 2024 die zehnte Folge ausgestrahlt. Dabei kam es zum vierten Exit. Welcher Promi musste die Sendung verlassen? Das können Sie hier nachlesen.

"Promi Big Brother" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 16. Oktober 2024?

Der Morgen in Folge 10 von „Promi Big Brother“ 2024 beginnt gleich mit einem großen Streit. Nachdem den Kandidatinnen und Kandidaten zuvor wegen Verstößen die Matratzen entzogen wurden, erinnert der ‚große Bruder‘ noch einmal an die Regeln. Dazu zählen auch bestimmte Schlafenszeiten. Sinan möchte aus diesem Grund die noch schlafende Cecilia wecken und tippt sie dafür an. Doch diese nimmt das gar nicht gut auf und verliert die Beherrschung. Ein Streit bricht vom Zaun, der neben den beiden auch zunächst Elena und schließlich auch Mike und Leyla mit hineinzieht. Mike möchte Sinan zu Seite stehen, da er es seiner Aussage nach unfair findet, wenn zwei auf einen gehen. Das nehmen Cecilia und vor allem Elena gar nicht gut auf. Elena explodiert und lässt ihren Frust an Mike aus.

Auch Leyla hat in dieser Episode mit ihren Emotionen zu kämpfen. Sie hat das Gefühl ausgeschlossen zu werden und sie ist vor allem von Elena eingeschüchtert. Im Interview kommen ihr die Tränen und sie sagt: „Es ist schon ein bisschen schade, wenn man merkt, dass man so von den Frauen ausgeschlossen wird. Ich weiß, dass Elena mit ihrem Auftreten Leute sehr gut einschüchtern kann und auch beeinflusst. Ich halte mich aus Respekt zu Mike zurück, etwas dazu zu sagen. Das ist für mich alles nicht einfach.“ Ihren angestauten Frust lässt sie an Mike aus, doch dieser lässt sich nicht abschrecken und ist für Leyla da.

Für das Spiel der Folge bestimmt Containerchefin Leyla die Kandidaten, die antreten müssen: Daniel und Jochen. Diese müssen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen und zeigen, wer schneller Nägel in die Wand hämmern können. Daniel gewinnt und ist damit geschützt. Jochen steht nun auf der Exit-Liste. In dieser Ausgabe nominieren zudem die Männer weitere Personen, die auf der Exit-Liste stehen. Das sind Elena, Mimi, Sarah und Cecilia. Am Ende der Live-Show fällt die Entscheidung: Cecilia muss die Koffer packen und „Promi Brig Brother“ 2024 verlassen.

"Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Promi Big Brother“ 2024 mussten das Reality-Format bereits verlassen:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Sinan Movez (raus in Folge 9)

Cecilia Asoro (raus in Folge 10)

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2024 weiterhin dabei?

Die folgenden Promis sind weiterhin in der Show dabei:

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Elena Miras

Jochen Horst

Alida Kurras

Sarah Wagner

Matthias Höhn

Mimi Fiedler

Max Kruse

Daniel Lopes