"Promi Big Brother" 2024: Wer ist raus? Dieser Kandidat musste am 15.10.24 gehen

Derzeit läuft die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1. Seit jeher geht es in der Sendung darum, dass bekannte Gesichter über die Dauer der Sendung gemeinsam in einem Container leben. Dabei birgt nicht nur das Zusammenleben der Kandidatinnen und Kandidaten Konfliktpotenzial, sondern auch die Tatsache, dass die Promis nonstop unter Dauerbewachung stehen. Zusätzlich belastet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schlaf- sowie Nahrungsmangel und die Sorge um ihren Verbleib in der Show. Schließlich gibt es immer wieder sogenannte Exits, bis letztlich ein Reality-Star übrig ist. Dieser geht dann als Sieger der Staffel hervor und kann sich über 100.000 Euro Preisgeld freuen.

Gemäß der Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 wurde gestern, am 15. Oktober die neunte Folge des TV-Formats ausgestrahlt. Dabei kam es zu dem insgesamt dritten Exit der aktuellen Staffel. Welchen Promi hat es diesmal erwischt? Und was ist sonst in Folge 9 geschehen? Alles Wichtige haben wir hier für Sie zusammengestellt.

"Promi Big Brother" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 15. Oktober 2024?

Mit Beginn der neunten Folge nahmen die Strapazen für die Teilnehmenden weiter zu: Fortan müssen sie mit zehn Matratzen weniger auskommen - als Strafe dafür, dass einige Kandidatinnen und Kandidaten gegen verschiedene Regeln verstoßen haben. Darunter fielen gemeinsames Flüstern oder sich zu Zeiten zur Ruhe zu legen, die nicht als Schlafenszeit vorgegeben sind. Außerdem nahmen die Teilnehmenden ein zunehmendes Hygieneproblem wahr, das sich in erster Linie durch schlechte Gerüche äußerte.

Im Laufe der neunten Episode wurde es außerdem emotional: Alida Kurras kämpfte mit den Tränen, da sie in der vergangenen Folge nur knapp dem Ausscheiden aus der Show entkommen ist. In der achten Ausgabe musste Bea Peters anstelle von ihr die Koffer packen.

In der Arena kam es zu einem Duell zwischen Cecilia Asoro und Sarah Wagner, das darüber entschied, wer für diese Episode geschützt ist und wer auf der Exit-Liste landet. Die beiden mussten auf Plüschpferden in einem Rennen gegeneinander antreten. Cecilia konnte sich gegen ihre Konkurrentin durchsetzen und musste sich damit nicht länger Sorgen um einen Rauswurf machen.

Damit stand Sarah auf der Exit-Liste der neunten Folge. Zusätzlich kamen Sinan Movez und Jochen Horst hinzu, die von ihren Mitbewohnerinnen nominiert wurden. Die Votes der Zuschauenden entschieden: Sinan zog den Kürzeren und musste die Show im Anschluss verlassen.

"Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus?

Bisher mussten insgesamt drei Promis den Weg nach Hause antreten. Damit sind noch elf Reality-Stars im Rennen - und können auf das Preisgeld hoffen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über alle Teilnehmenden, die bereits gehen mussten:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Sinan Movez (raus in Folge 9)

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2024 weiterhin dabei?

Diese Promis haben bei „Promi Big Brother“ 2024 noch immer die Möglichkeit, zu gewinnen:

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Elena Miras

Jochen Horst

Alida Kurras

Cecilia Asoro

Sarah Wagner

Matthias Höhn

Mimi Fiedler

Max Kruse

Daniel Lopes

"Promi Big Brother" 2024: Folge 9 von Staffel 12 als Wiederholung sehen

Über die SAT.1-Mediathek und der Streaming-Plattform Joyn können Sie ganze Folgen jederzeit abrufen. Außerdem finden Sie dort auch den 24h-Live-Stream von „Promi Big Brother“. Wer die aktuellen Episoden sehen möchte, kann diese kostenfrei auf Joyn streamen. Möchte man die Folgen aber werbefrei und in höherer Auflösung, ist ein kostenpflichtiges Joyn+ Abo nötig.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother" 2024?

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, erscheint Folge 10 der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“. Im Free-TV läuft diese ab 22.30 Uhr - wie immer gibt es die Übertragung der Sendung auf SAT.1 und Joyn.