Promi Big Brother: Elena Miras rechnet mit Mike Heiter ab

„Ich werde ihm nicht diese Plattform geben, die er gern hätte! Ich darf und werde meinen Mund nicht aufmachen, wegen Aylen. Es geht mir nur um sie“, sagte Elena Miras noch im RTL-Interview Anfang August 2024. Über ihren Ex und Vater ihres Kindes Mike Heiter wollte sie lange nicht sprechen. Jetzt sind sich die beiden in der ersten Folge der neuen Staffel „Promi Big Brother“ nach längerer Zeit wieder begegnet und der Streit scheint vorprogrammiert. Welche gemeinsame Vergangenheit Miras und Heiter haben und wie Miras in Folge eins gegen ihren Ex austeilt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was ist zwischen Elena Miras und Mike Heiter vorgefallen?

Elena Miras ist Influencerin und Reality-Star. Die 32-Jährige startete ihre TV-Karriere zum gleichen Zeitpunkt wie Mike Heiter: Beide waren 2017 Cast-Mitglieder der RTL-Dating-Show „Love Island“ und hatten damit dort ihr Fernseh-Debüt. Auch wenn die beiden die Sendung damals nicht als Paar verlassen haben, lernten sie sich dort kennen und kommen später zusammen.

Zwei Jahre danach kommt ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt, schreibt Sat.1 auf seiner Website. 2019 gehen die beiden zusammen ins „Sommerhaus der Stars“ und gewinnen trotz Zoff. Wieder ein Jahr später kommt es zur Trennung. Miras baut danach ihre eigene Karriere weiter aus und nimmt an Formaten wie „Promis unter Palmen“ und „Kampf der Realitystars“ teil.

Was ist bisher bei „Promi Big Brother“ vorgefallen?

„Es wird das erste Mal seit Langem sein, dass die Eltern von Aylen öffentlich aufeinandertreffen - unter ständiger Beobachtung durch den großen Bruder und die 24/7-Livestream-Zuschauer:innen. Wie wird die Schweizerin reagieren?“, schrieb Sat.1 im Vorfeld der Sendung „Promi Big Brother“ auf seiner Website. Miras selbst kommentierte potenziellen Streit gegenüber Sat1: „Ich bin hier, um zu gewinnen! Kein Drama, keine Spielchen - nur Fokus auf den Sieg. Macht euch bereit, denn ich werde alles geben.“

Nach der Ausstrahlung der ersten Folge gibt es allerdings schon erste wenig friedliche Entwicklungen zu beobachten. Bereits die Begrüßung verläuft unterkühlt: „Hi Mike“, sagt Miras knapp, und streckt ihm die Hand zum Händedruck aus. Heiter erwidert: „Hi, alles klar?“ Dabei bleibt es nicht: Miras erzählt noch in der ersten Folge nach dem Einzug in den Container Details über die Trennung von ihrem Ex Mike Heiter. Das Beziehungsende sei einvernehmlich verlaufen, so Miras in der Sendung auf Sat1: „Als ich mich von ihm getrennt habe, war das für uns beide nicht leicht. Aber ich glaube, wir haben das beide gut akzeptiert.“

Erst danach schien es zu Problemen zu kommen, wenn man Miras glaubt. „Elena erklärt, dass Mike sie kurz nach der Trennung darum gebeten hatte, noch nicht öffentlich darüber zusprechen“, schreibt Sat1. Miras habe das respektiert, Heiter sei kurz darauf wieder mit seiner Ex zusammengekommen. Miras kommentiert das in „Promi Big Brother“: „Wir haben das dann im Herbst öffentlich gemacht, und zwei Wochen später hat er eine neue Freundin! Und da hab‘ ich mich ein bisschen verarscht gefühlt.“

