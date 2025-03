„Sing meinen Song“ 2025: Übertragung im TV und Stream sehen

„Sing meinen Song“ kehrt 2025 mit einer 12. Staffel ins Fernsehen zurück. Bei „Sing meinen Song“ interpretieren die teilnehmenden Musiker gegenseitig ihre Lieder und verleihen ihnen eine neue musikalische Richtung. Dabei entstehen Neuinterpretationen, die das Original in einem anderen Stil und die künstlerische Vielseitigkeit der prominenten Teilnehmer zeigen.

Seit 2021 moderiert Johannes Oerding die Sendung, nachdem er 2019 selbst als Teilnehmer dabei war. Die neue Staffel bringt erneut Künstler aus verschiedenen Genres zusammen, die ihre Songs austauschen und Einblicke in die Entstehungsgeschichten ihrer Musik geben. Der Start der Sendetermine von „Sing meinen Song“ erfolgt am Dienstagabend, dem 22. April 2025 im Free-TV.

Wo kann man die Show sehen? Und gibt es eine Möglichkeit, die Folgen online im Stream nachzuholen? Hier erfahren Sie mehr zur 12. Staffel der Musikshow.

Übertragung: „Sing meinen Song“ 2025 im TV und Stream sehen

Die beliebte Musikshow „Sing meinen Song“ läuft 2025 mit neuen Folgen und vielen bekannten Künstlern. Die erste Folge der 12. Staffel ist im Frühjahr 2025 zu sehen. Wie gewohnt zeigt der SenderVox die Sendung, die seit ihrer Premiere 2014 die Zuschauer begeistert, immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr. Moderator der Show ist auch in diesem Jahr wieder Johannes Oerding, der 2021 die Moderation übernommen hat, nachdem er 2019 erstmals als Teilnehmer dabei gewesen war.

„Sing meinen Song“ 2025: Gibt es eine Wiederholung im Free-TV?

Die aktuelle Staffel wird wie gewohnt im Free-TV über Vox ausgestrahlt. Wer die Sendung mal verpasst, kann die Folgen online auf RTL+ streamen. Eine Woche nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen kostenlos auf der Streaming-Plattform verfügbar. Wer ein Premium-Abo bei RTL+ besitzt, kann die neuen Folgen sogar bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung ansehen. Ein Premium-Abo kostet derzeit 8,99 Euro im Monat (Stand: März 2025). Im Free-TV ist aktuell noch keine Wiederholung geplant, sollte sich dies ändern, informieren wie Sie hier.

Ablauf und Konzept von „Sing meinen Song“

Das Konzept von „Sing meinen Song“ bleibt in Staffel 12 ebenso unverändert, wie die TV-Übertragung. Sänger aus unterschiedlichen musikalischen Genres treten in sogenannten Tauschkonzerten gegeneinander an. In jeder Folge steht ein Künstler im Mittelpunkt, dessen Songs von den anderen Teilnehmern auf unterschiedliche Weise neu interpretiert werden. Der Künstler selbst stellt in jeder Folge ein neues Lied vor. Am Ende jeder Folge wird das „Song des Abends“ gekürt.

Die Show basiert auf der niederländischen Sendung „Beste Zangers“, die seit 2009 erfolgreich auf den Bildschirmen läuft und auch in Deutschland ein großes Publikum gefunden hat.

Bisherige Teilnehmer von „Sing meinen Song“: Welche Künstler waren am häufigsten dabei?

Im Laufe der über zehn Staffeln waren bereits viele bekannte Musiker dabei - unter anderem Peter Maffay, Sarah Connor, Rea Garvey, Nena und Lena Meyer-Landrut. Doch wer hat der Show mehr als ein- oder zweimal einen Besuch abgestattet?

Hier sind die häufigsten Teilnehmer von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“, basierend auf den ersten elf Staffeln:

Johannes Oerding – Teilnehmer in Staffel 6, 8, 9 und 10, außerdem Moderator seit 2021

Michael Patrick Kelly – Teilnehmer in Staffel 4, 6 und 7

Xavier Naidoo – Teilnehmer in Staffel 1 und 3

Mark Forster – Teilnehmer in Staffel 4 und 5

The BossHoss – Teilnehmer in Staffel 3 und 4

Stefanie Kloß (Silbermond) – Teilnehmerin in Staffel 4 und 10

Gentleman – Teilnehmer in Staffel 4 und 8

Nico Santos – Teilnehmer in Staffel 7 und 10

Clueso – Teilnehmer in Staffel 9 und 10

Lea – Teilnehmerin in Staffel 7 und 10