Sommer-Dschungelcamp 2024: Diesem Promi kommt es beim Ekel-Dinner hoch

Die Sommerausgabe des RTL-Dschungelcamps ist noch jung, da wird schon gewürgt und gespien. In Folge eins zum Staffelstart im südafrikanischen Dschungel müssen die Kandidatinnen und Kandidaten beim „Showdown der Dschungel-Legenden“ zur ersten Dschungelprüfung antreten. RTL lieferte bei „Let‘s Kredenz“ in bester Dschungel-Tradition feinste Speisen à la pürierten Ziegenmagen und Wildschweinhoden. Zurechtkamen laut einer RTL-Vorschau damit aber nur die wenigsten Kandidaten, einer Teilnehmerin ist das Ekel-Dinner gleich wieder hochgekommen.

Hinweis: Spoileralarm - Die erste Folge Dschungel-Sommercamp 2024 wird am 16. August im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Der Artikel nimmt einige Szenen vorweg. Einen Überblick zum Staffelstart und allen Sendeterminen, lesen Sie bei uns.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Wo ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg

Die meisten Teilnehmer geben sich vor der Kamera ehrgeizig, nur wenige wie David Ortega und Kader Loth streichen vor der ersten Dschungelprüfung „Let‘s Kredenz“ schon vorab die Segel und verweigern überhaupt anzutreten.

Andere wie Schwaben-Macho Gigi Birofio und Sarah Knappick dagegen geben sich sichtlich Mühe beim Schlucken eines pürierten Ziegenmagen-Getränks, doch das reicht nicht. Gigi spuckt die rote Brühe nach mehreren verzweifelten Würge-Reflexen wieder aus. Wo schließlich ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Georgina Fleur mit Ekel-Attacke nach Stinke-Tofu-Bissen

Ähnlich läuft es auch für Dubai-Auswandererin Georgina Fleur, die sich zwar zögernd zum Anrichtetisch bewegt, aber doch entschlossen scheint. Kredenzt werden Stinketofu-Sticks mit Natto-Bohnen und einem ebenbürtigen Stinketofu-Dip.

„Sieht doch gut aus“, „Komm ran!“, ermutigt sie ihr Kompagnon, Schauspieler Winfried Glatzeder. „Oh mein Gott“, stöhnt Georgina, bevor sie sich recht überambitioniert einen Stick in den Mund schiebt und auch der „Belmondo des Ostens“ am Stinke-Tofu nascht.

Georgina ist hier aber schon nicht mehr zu helfen. Der kräftige Bissen wird postwendend wieder herausbefördert, womit das Reality-TV-Sternchen und ihr Partner disqualifiziert sind. Georgina röchelt und würgt noch ein paar Reste raus, während Winfried weiter an der handverlesenen Delikatesse kaut, als wäre nichts geschehen. Dann kapituliert auch er, und lässt das zu Brei gewordene Stinketofu in einer fließenden Bewegung wieder aus dem Mund fallen. Punkte gibt es so zwar nicht, aber laut IBES-Moderatorin Sonja Zietlow wenigstens „sehr hohen Unterhaltungswert.“