"Sommerhaus der Stars" 2024: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 5

Im „Sommerhaus der Stars“ 2024 stehen die prominenten Bewohner unter ständiger Beobachtung. Dabei müssen sie ihre Fähigkeiten in den Bereichen Zusammenhalt, Vertrauen und Teamarbeit unter Beweis stellen. Rund um die Uhr begleitet von Kameras, zeigt sich, welche Paare sofort einen Draht zueinander finden und welche weniger gut miteinander auskommen. Wer sucht aktiv den Austausch mit anderen und wer bevorzugt Distanz?

Für die Zuschauer dient der Wettbewerb zwar als Unterhaltung, doch die Kandidaten stellt er vor große Herausforderungen. Durch Nominierungen innerhalb der Gruppe wird entschieden, welches Paar die Show verlassen muss. Auch in Folge 5 steht wieder ein Exit und eine Nominierung an.

Die Sendetermine der 9. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sind seit dem 17. September auf den Bildschirmen zu sehen. Die Übertragung der einzelnen Folgen erfolgt auf RTL+ im Stream, jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.

Sie möchten wissen, welches Paar das „Sommerhaus der Stars“ 2024 in Episode 5 verlassen muss? Was passiert sonst noch alles in der neuen Folge? Hier haben wir einen Spoiler für Sie!

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 5?

Die Allianz zeigt erste Risse, und das gegenseitige Vertrauen schwindet. Raúl und Vanessa empfinden das Verhalten von Umut und Emma als Verrat und sorgen sich, dass sie nun als Gegner auftreten könnten. Tessa und Jakob stehen in der Exit-Challenge gegen Theresia und Stefan vor der Herausforderung, ihren Platz im Haus zu verteidigen. Wird es dem veganen Team erneut gelingen, das Spiel zu gewinnen? Die Antwort lautet diesmal Nein! Zur Freude der restlichen Bewohner schaffen es Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob nicht, das Spiel für sich zu entscheiden. Das Paar muss somit das Sommerhaus in Folge 5 verlassen.

Dafür stoßen aber mit Ex-Bachelor Oliver Sanne und seiner Partnerin Jill zwei neue Teilnehmer zur Gruppe, was für unerwartete Dynamiken sorgt. Viele sehen in ihnen potenzielle Konkurrenten. Umut versucht hingegen, die Gelegenheit zu nutzen und die Neuen auf seine Seite zu ziehen. Das Spiel Flaschendrehen führt dazu, dass die Nachrücker unfreiwillig über viele Geheimnisse der Gruppe informiert werden. Beim anschließenden Spiel „Richtig Einlochen“ steht die Kommunikation zwischen den Paaren im Vordergrund, doch viele scheitern daran. Im Anschluss kommt es zu Spannungen und Streitigkeiten unter einigen Promi-Paaren. Am Abend bringt das „Stimmungsbarometer“ eine unerwartete Verteilung der Stimmen ans Licht, was das Misstrauen innerhalb der Gruppe verstärkt.

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2024 weiter dabei?

Von den ursprünglich acht Paaren mussten bereits zwei das Sommerhaus verlassen. Ein Paar ist nun neu dazugestoßen. Diese Paare sind ab Folge 5 weiterhin beim „Sommerhaus der Stars“ 2024 dabei:

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Fitnessökonom Oliver Sanne (37) und Gesundheitsmanagerin Jill Rock (32)

Folge 5 vom „Sommerhaus der Stars“ 2024 in der Wiederholung sehen

Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ wird dienstags um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Alle Folgen sind ebenfalls auf der hauseigenen Streamingplattform RTL+ zugänglich, wo sie bereits eine Woche im Voraus angeschaut werden können und auch zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sind.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wann läuft Folge 6?

Die sechste Folge der laufenden Staffel wird am 22. Oktober, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Auf RTL+ steht sie bereits ab dem 15. Oktober, eine Woche früher, zur Verfügung.