"Das Sommerhaus der Stars" 2024: Kandidaten - Diese Promis sind dabei

Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen kannten lange die wenigsten. Seit der fünften Staffel wird hier jedoch "Das Sommerhaus der Stars" gedreht. Auf einem Bauernhof kämpfen acht prominente Paare um den Titel "DAS Promipaar 2024" und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. "Das Sommerhaus der Stars" ist dafür bekannt, mit viel Drama und Streit für Aufsehen zu sorgen. Welche Paare wagen sich in der neunten Staffel nach Bocholt-Barlo? Alle Infos zu den Kandidaten und Kandidatinnen im "Sommerhaus der Stars" 2024 finden Sie hier.

Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024: Diese Promis sind noch dabei

Insgesamt acht Paare werden ihre Zeit bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024 auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen verbringen. Dort müssen sie sich unter Dauerbeobachtung und auf engstem Raum verschiedenen Challenges stellen. Am Ende warten 50.000 Euro Preisgeld auf das Gewinnerpaar, zumindest falls die Beziehung diese Belastungsprobe übersteht. Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen im "Sommerhaus der Stars" 2024:

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27):

Icon Vergrößern Alessia Herren ist TV-Sternchen. Sie zieht mit Partner Can in das Sommerhaus ein. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Alessia Herren ist TV-Sternchen. Sie zieht mit Partner Can in das Sommerhaus ein. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Name Herren könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Alessia Herren ist nämlich die Tochter von Willi Herren. Sie und ihr Partner Can sind bereits seit dem Jahr 2019 zusammen. Mittlerweile haben die beiden sogar eine gemeinsame Tochter. Vor allem Alessia fühlt sich im TV zuhause. Sie hat bereits in zahlreichen Reality-Shows mitgemacht und will damit in die Fußstapfen ihres Papas treten, aber auch Can ist kein TV-Neuling.

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23):

Icon Vergrößern Influencer Umut Tekin war schon in einigen TV-Formaten zu Gast. Dieses mal ist die 23-Jährige Emma Fernlund an seiner Seite. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Influencer Umut Tekin war schon in einigen TV-Formaten zu Gast. Dieses mal ist die 23-Jährige Emma Fernlund an seiner Seite. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Angefangen hat Umut als Teilnehmer bei "Die Bachelorette". Bei "Bachelor in Paradise" lernte er dann Jana-Maria Herz kennen und ging später mit ihr zu "Temptation Island". Die Beziehung der beiden scheiterte jedoch an dem Treuetest. Mit Emma Fernlund soll es jetzt anders laufen, sie war eine der Verführerinnen bei "Temptation Island". Auf Instagram will Emma sich außerdem als Lifestyle-Bloggerin einen Namen machen.

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57):

Icon Vergrößern Theresia Fischer wurde bei GNTM bekannt und ist seitdem in vielen TV-Formaten zu sehen. An ihrer Seite steht ihr Partner Stefan Kleiser. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Theresia Fischer wurde bei GNTM bekannt und ist seitdem in vielen TV-Formaten zu sehen. An ihrer Seite steht ihr Partner Stefan Kleiser. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Theresia Fischer ist das zweite Model, das bei "Germanys next Topmodel" startete und in dieser Staffel in das "Sommerhaus der Stars" zieht. Im GNTM-Finale heiratete sie ihren Ex-Mann, jetzt steht sie jedoch an der Seite von Stefan Kleiser im TV. Der 57-Jährige ist eigentlich Zahnarzt. Die beiden trennen außerdem ganze 26 Jahre Altersunterschied. Sie lernten sich bereits kennen, als Theresia 18 Jahre alt war. Jetzt wollen sie gemeinsam das "Promipaar 2024" werden.

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38):

Icon Vergrößern Sarah Kern ist 55 Jahre alt und Designerin. Im Sommerhaus wird ihr Tobias Pankow zur Seite stehen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Sarah Kern ist 55 Jahre alt und Designerin. Im Sommerhaus wird ihr Tobias Pankow zur Seite stehen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Wie viele Kandidaten beim "Sommerhaus der Stars" war auch Sarah Kern schon im Dschungelcamp. Erst im Januar ist sie aus dem Australischen Dschungel wiedergekommen. Vor allem der enge Raum dürfte für die Designerin und Tobias Pankow eine Herausforderung werden. Sarah lebt nämlich auf Malta und Tobias in Brandenburg. Statt zwei Mal im Monat sehen sie sich jetzt wochenlang jeden Tag. Davon lassen sich die beiden jedoch nicht beirren. Den Titel "Promipaar 2024" haben sie fest im Blick.

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28):

Icon Vergrößern Raúl Richter ist 37 Jahre alt und Schauspieler, an seiner Seite steht die 28-Jährige Vanessa Schmitt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Raúl Richter ist 37 Jahre alt und Schauspieler, an seiner Seite steht die 28-Jährige Vanessa Schmitt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Raúl Richter war bis 2014 Teil der RTL-Reihe "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit seinem Aus bei GZSZ war er in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen. Bei Dschungelcamp 2020 belegte er beispielsweise den fünften Platz. Beim "Sommerhaus der Stars" 2024 will er sich jedoch nicht mit dem fünften Platz zufrieden geben. Mit seiner Partnerin Vanessa Schmitt strebt er den Sieg an. Die Zeit dürfte auf jeden Fall eine Belastungsprobe für die Beziehung werden. Das Vertrauen ist angeschlagen, seit Raúl Vanessa betrogen hat, wie er im Interview mit RTL zugab.

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32):

Icon Vergrößern Reality-Personality Gloria Glumac zieht mit ihrem aktuellen Freund Michael in das Sommerhaus der Stars. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Reality-Personality Gloria Glumac zieht mit ihrem aktuellen Freund Michael in das Sommerhaus der Stars. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gloria Glumac startete bei "Temptation Island" und ging dann mit ihrem Ex-Partner zu "Prominent getrennt". In beiden Sendungen fiel sie mit ihrer lauten Art und viel Streit auf. Mit ihrem neuen Partner ist sie seit Anfang des Jahres zusammen. Michael ist noch ein Reality-TV Neuling, für ihn wird die Dauerbeobachtung sicher ungewohnt. Als Team haben sie trotz allem den Titel und das Preisgeld im Blick.

Reality-Star Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34):

Icon Vergrößern Sam Dylan und Rafi Rachek sind das einzige queere Pärchen beim Sommerhaus 2024. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Sam Dylan und Rafi Rachek sind das einzige queere Pärchen beim Sommerhaus 2024. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Auch wenn Sam Dylan und Rafi Rachek bereits zweimal getrennt waren, wollen sie während ihrer Zeit im Sommerhaus beweisen, dass sie gemeinsam ein starkes Team sind. Die beiden sind außerdem das einzige queere Paar der Staffel. Sam Dylan war zum ersten Mal bei "Prince Charming" im TV zu sehen und Rafi bei "Die Bachelorette". Neben dem Reality-TV ist er Fitnesstrainer und Model. (lob)

“Sommerhaus der Stars“ 2024: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Die folgenden Paare mussten die Show bereits verlassen:

Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39):

Icon Vergrößern Model und Influencerin Tessa Bergmeier zog mit ihrem Freund Jakob auf den Bauernhof in Bocholt-Barlo. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Model und Influencerin Tessa Bergmeier zog mit ihrem Freund Jakob auf den Bauernhof in Bocholt-Barlo. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Tessa Bergmeier war eine von zwei ehemaligen GNTM-Kandidatinnen, die dieses Jahr in das Sommerhaus der Stars zog. Damals machte sie sich als "Zicke" der Staffel einen Namen. Schon seit sieben Jahren ist Tessa mit ihrem Freund Jakob zusammen. Im Gegensatz zu ihr hatte er jedoch keine TV-Erfahrung.