„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus am 22. Oktober 2024?

Beim „Sommerhaus der Stars“ leben einige prominente Paare zusammen unter einem Dach - und sehen sich dort mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Die Kandidaten müssen bei wenig Platz im Haus und permanenter Beobachtung durch Filmkameras versuchen, miteinander auszukommen. Dabei bietet das Sommerhaus in Nordrhein-Westfalen nicht besonders viel Komfort: Bei den Schlafmöglichkeiten beispielsweise handelt es sich um einfache Betten, Matratzen oder Schlafsofas. Auch Aufgaben im Haushalt, wie dem Putzen oder Kochen, werden den Teilnehmenden nicht abgenommen, sondern müssen eigenständig erledigt werden.

Typisch für ein Reality-Format: Die Anzahl an Kandidaten wird im Laufe der Show kleiner - bis am Ende nur ein Paar übrig bleibt, das sich über den Gewinn von 50.000 Euro freuen kann. Im „Sommerhaus der Stars“ entschieden wiederkehrende Nominierungen durch die Teilnehmenden darüber, welches Paar den Weg nach Hause antreten muss oder weiter dabei bleiben kann. Wen es in Folge 6 traf und was noch so alles passiert ist, erfahren Sie hier!

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 5?

In Folge 6 können sich Alessia und Can im ersten Spiel mit dem Namen „Gib‘s mir, Baby“ gegen die anderen durchsetzen. Sie schaffen es, am schnellsten bunte Würfel von A nach B zu transportieren und können sich damit vor dem Rauswurf am Ende der Folge schützen.

Beim zweiten Spiel der aktuellen Folge geht es ans Steuer. Gemeinsam müssen die Paare in einem roten Transporter einen Parcours aus Heuballen bewältigen und schließlich, wie der Name des Spiels sagt, einparken. Dabei müssen sich die Fahrer rein auf die Angaben ihres Partners verlassen, da erstere eine Augenbinde tragen. Am besten schneiden hier die Neuen ab - Oliver und Jil. Auch sie sind dank des Sieges geschützt, müssen aber dennoch eine Macht-Entscheidung fällen: Um den Schutz selbst behalten zu können, sollen sich die beiden entscheiden, ob sie Alessia und Can oder Gloria und Michael, die ebenfalls geschützt waren, den Schutzstatus wieder entziehen. Das Paar entscheidet sich für Gloria und Michael.

Auch wenn die beiden damit für die Nominierung nicht länger geschützt waren, erhielten am Ende Raúl und Vanessa die meisten Stimmen - was gleichbedeutend mit deren Rauswurf in Folge 6 war. Ihr Ergebnis hatte sich schon im Stimmungsbarometer in der Woche zuvor angekündigt und ist mit vier Stimmen gegen sie recht eindeutig.

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2024 weiter dabei?

Los ging die Show im September mit acht Paaren, wobei in der fünften Folge mit Oliver und Jil ein weiteres Paar dazugekommen ist. Insgesamt mussten drei Paare die Show bereits verlassen. Ab Episode 6 sind die folgenden sechs Paare noch im Rennen beim „Sommerhaus der Stars“ 2024:

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Fitnessökonom Oliver Sanne (37) und Gesundheitsmanagerin Jil Rock (32)

Folge 5 vom „Sommerhaus der Stars“ 2024 in der Wiederholung sehen

Die Übertragung der neunten Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ erfolgt durch RTL+. Dort lassen sich die Folgen bereits eine Woche vor der eigentlichen Ausstrahlung im Fernsehen abrufen. Diese findet immer dienstags um 20.15 Uhr auf RTL statt. Selbstverständlich stehen die Folgen auch nach der Ausstrahlung weiter auf der Streamingplattform RTL+ zur Verfügung.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wann läuft Folge 7?

Gemäß der Sendetermine vom „Sommerhaus der Stars“ 2024 läuft die siebte Folge am 29. Oktober zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Bereits ab dem 22. Oktober lässt sich die Episode aber über RTL+ online streamen.