„Sommerhaus der Stars“: Jochen und Tina Horst - darin sind sie Rekordhalter

Das „Sommerhaus der Stars“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2016 auf RTL ausgestrahlt wird. In dem Format ziehen prominente Paare gemeinsam in ein abgelegenes Haus. Dort leben sie meist auf engem Raum und unter einfachen Bedingungen. Luxus ist hier Fehlanzeige. Stattdessen stehen Alltagskonflikte, fehlende Privatsphäre und Gruppenspannungen im Vordergrund. In regelmäßigen Abständen treten die Paare in Challenges gegeneinander an. Diese Spiele erfordern Teamarbeit, Geschick oder Wissen und entscheiden darüber, wer sich Immunität für die nächste Nominierung sichern kann. Darüber, wer die Sendung verlassen muss, diskutieren die Paare offen. Das heißt: Allianzen und ein angespanntes soziales Gefüge sind vorprogrammiert. Letztlich gewinnt das Paar, das alle spielerischen und zwischenmenschlichen Herausforderungen übersteht.

Zu den Kandidaten gehören in diesem Jahr unter anderem Jochen Horst und seine Frau Tina. Alles Wissenswerte zu dem Schauspieler und seiner Ehefrau finden Sie in diesem Artikel.

Ex-Traumschiff-Schauspieler und Reitlehrerin: Das sind Jochen und Tina Horst

Vom Ehepaar Horst dürfte vor allem Ehemann Jochen Film- und Serienfans ein Name sein. Der studierte Schauspieler wurde dem breiteren Publikum erstmals in den 80er Jahren als Graf von Guldenburg in der Fernsehserie „Das Erbe der Guldenburgs“ präsentiert. Danach schlossen sich diverse weitere Rollen in Filmen und Serien an. Zu seinem Repertoire gehören Rollen wie Kriminalhauptkommissar Stefan Balko in der Serie „Balko“ oder Kommissar Richard Voss in der Show „Der Alte“. Auch auf dem „Traumschiff“ war Jochen zwischen 1992 und 2017 unterwegs. Seine Dartstellungen brachten dem Schauspieler bereits einige Preise ein, darunter der Adolf-Grimme-Preis.

Seit 2002 ist Jochen Horst mit Tina Horst, ehemalig Ciamperla, verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der mittlerweile erwachsen ist und selber modelt. Damit tritt er in die Fußstapfen von seiner Mutter Tina. Die heutige Reitlehrerin war früher nämlich selbst als Model tätig.

Beziehungsrekord im „Sommerhaus“: Die Ehe von Jochen und Tina

Im „Sommerhaus“ sind Tina und Jochen dieses Jahr das Paar, das am längsten zusammen ist. Seit 2002 sind die beiden verheiratet und haben den anderen Kandidaten damit etwas voraus. Ihre jahrelange Erfahrung zusammen könnte im Format von Vorteil sein und zeigen, wie die beiden Spannungen und Krisen meistern. Informationen aus ihrem Privatleben halten die beiden lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Doch auch wenn die zwei die eher stillen Teilnehmer sind, bringen sie hilfreiche Kenntnisse mit ins Format. Denn durch berufsbedingte Ortswechsel und WG-Erfahrungen hat das Paar schon die eine oder andere Extremsituation gemeistert.

Kein Reality-Neuling: Jochen Horst bei „Promi Big Brother“

Für Tina mag das „Sommerhaus der Stars“ eine neue Erfahrung sein, doch Ehemann Jochen steht ihr mit bereits gesammelten Kenntnissen zur Seite. Der Schauspieler war nämlich Teil des Formats „Promi Big Brother“ im Jahr 2024. Dort ließ er das Publikum nicht kalt. Jochen kämpfte sich bis ins Finale und ging schließlich als Zweitplatzierter aus dem Experiment heraus. Nun wagt das Ehepaar zusammen die Teilnahme an einem Reality-TV-Format. Im Interview mit RTL sagen die beiden, dass sie wegen Jochens positiven Erfahrungen bei „Big Brother“ nun ein gemeinsames Abenteuer wagen und sich in einem sozialen Experiment testen wollen. Ob die beiden sich gegen die Konkurrenz behaupten können und in die Reihe der bisherigen Gewinner einreihen, wird sich zeigen.