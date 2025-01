Tatort heute aus Saarbrücken: "Das Ende der Nacht" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 26. Januar 2025, wird der neue Tatort aus Saarbrücken im Ersten ausgestrahlt.

In Saarbrücken ereignet sich ein tödlicher Überfall auf einen Geldtransporter, begleitet von einer Explosion. Die Polizei prüft mögliche Verbindungen zu einer internationalen Bande und befragt einen überlebenden Wachmann, während die Ermittlungen voranschreiten.

Das vierköpfige Ermittlerteam versucht gemeinsam herauszufinden, wer hinter dem Überfall auf einen Geldtransporter und dem Mord an einem Wachmann steckt.

Sie möchten mehr Infos zum neuen Tatort aus Saarbrücken erfahren? Alles Infos rund um Handlung, Schauspieler, Kritik und Stream haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

Tatort am 26.1.25 heute: Handlung von „Das Ende der Nacht“

Mitten in der Nacht erschütterte eine Explosion die Stille in Saarbrücken. Ziel der Attacke war ein Geldtransporter, bei dem ein Wachmann ums Leben kam. Da Hauptkommissarin Pia Heinrich in derselben Nacht keine Ruhe findet, kann sie sich als erste ein Bild des Tatorts machen.

Als die Ermittler Leo Hölzer und Adam Schürk am Tatort dazustoßen, finden sie eine Szenerie vor, die von der Wucht der Detonation gezeichnet ist. Der Vorfall wird auch von den zuständigen Polizeibeamten als äußerst brutal eingestuft. Auffällig ist zudem eine auf die Straße gesprühte Zahl, deren Bedeutung allerdings erst noch herausgefunden werden muss.

Eine Spur führt möglicherweise zu einer international agierenden Verbrecherbande, die in Frankreich aktiv sein soll. Um diese Verbindung zu prüfen, wurde die französische Polizei über Kontakte der Hauptkommissarin Esther Baumann eingebunden. Zudem wird der überlebende Wachmann befragt, dessen Aussagen noch Unklarheiten aufweisen.

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da sich die Ereignisse rasch überschlagen. Im Zuge der Nachforschungen gerät Ermittlerin Pia Heinrich selbst in Gefahr.

Die Kommissare aus Saarbrücken versuchen in "Das Ende der Nacht" herauszufinden, wer den Überfall auf einen Geldtransporter begangen und den Wachmann getötet hat. Foto: SR/Iris Maria Maurer

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Das Ende der Nacht“ einzuschalten?

Laut unserer Tatort-Kritikerin Sarah Ritschel zeigt der neue Tatort aus Saarbrücken, dass das einst hochgelobte Ermittlerteam Schürk und Hölzer seinen Glanz verloren hat. Während frühere Fälle durch eine dichte Handlung und die spannende Aufarbeitung von Schürks traumatischer Kindheit überzeugten, wirkt die Verbindung von persönlicher Geschichte und Kriminalfall diesmal uninspiriert und konstruiert.

Auch der aktuelle Fall – ein Überfall auf einen Geldtransporter mit Verbindungen zu einem legendären Gangster-Ehepaar – bleibt trotz vielversprechender Ansätze blass. Unglaubwürdige Figurenkonstellationen, plötzliche französische Dialoge und eine unaufgearbeitete Suchtproblematik der Ermittlerin Pia Heinrich erschweren den Zugang zur Handlung.

Obwohl das Ermittlerteam zuletzt geschwächelt hat, bleibt laut der Kritikerin die Hoffnung, dass der Tatort aus Saarbrücken in zukünftigen Folgen wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Die vollständige Kritik von Sarah Ritschel zu „Das Ende der Nacht“ können Sie in unserer Tatort-Kolumne nachlesen.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Das Ende der Nacht“

In Saarbrücken kümmern sich vier Kommissare um den aktuellen Fall: Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Adam Schürk (Daniel Sträßer), Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) und Esther Baumann (Brigitte Urhausen). In „Das Ende der Nacht“ sind zudem folgende Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen:

Vladimir Burlakov als Leo Hölzer

Daniel Sträßer als Adam Schürk

Ines Marie Westernströer als Pia Heinrich

Brigitte Urhausen als Esther Baumann

Lena Urzendowsky als Carla Radek

Sabine Timoteo als Béatrice Radek

Michelangelo Fortuzzi als Moritz Leimer

Daniel Séjourné als Merlin Bravard

Mücahit Altun als Aytac Celik

Jean-Luc Bubert als Ralf Hochstädter

Anna Böttcher als Dr. Henny Wenzel

Gabriela Krestan als Heide Schürk

Sandy Lewis Godefroy als Noémie Legrand

Christina Geisse als Marietta Hochstädter

Kerstin Thielemann als Eva Peters

Sophie Roßfeld als Apothekerin

Das Drehbuch für den Saarbrücker Tatort mit dem Titel „Das Ende der Nacht“ wurde von Melanie Waelde verfasst. Regie führte Tini Tüllmann, während Max Preiss für die Kameraführung zuständig war. Die musikalische Leitung lag bei Jasmin Reuter und Tina Pepper.

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 26. Januar 2025, gibt es die Tatort-Episode „Das Ende der Nacht“ um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Am selben Abend sendet der Sender ONE den gleichen Tatort ab 21.50 Uhr. Weitere Wiederholungen laufen am Montag, dem 27. Januar 2025, nachts um 2.20 Uhr bei ONE und am Dienstag, dem 28. Januar 2025, um 0.30 Uhr im Ersten.

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung kann „Das Ende der Nacht“ auch über den Livestream der ARD-Mediathek abgerufen werden. Dort steht der neue Tatort für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten nach der Erstausstrahlung kostenlos zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort

2. Februar 2025: „Herz der Dunkelheit“

16. Februar 2025: „Vier Leben“