Tatort heute aus Göttingen: "Geisterfahrt" im Schnellcheck

Zum letzten Mal ermittelt Charlotte Lindholm im Tatort heute (11.02.2024) in Göttingen und an der Seite von Anais Schmitz. Lohnt sich "Geisterfahrt"?

" Geisterfahrt " heißt der Tatort heute aus Göttingen . Der Krimi läuft am Sonntagabend (11.02.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.



" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (11.02.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Charlotte Lindholm darf nach Hannover zurück. Doch vorher gilt es noch einen Fall zu lösen. Der dreht sich um die prekäre Lage von Paketdienst-Fahrern. Es ist auch ein Abschied von dem Duo mit Anais Schmitz.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (11.02.2024) aus Göttingen im Schnellcheck

Kriminaldirektor Gerd Liebig (Luc Feit) feiert im Göttinger Polizeipräsidium seinen 60. Geburtstag, als das Fest jäh gestört wird: In der angrenzenden Altstadt gab es einen schweren Unfall. Ein Transporter ist in eine Menschenmenge gerast. Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Liebigs Ehefrau Tereza (Bibiana Beglau), Ärztin am örtlichen Krankenhaus, sind als Erste am Unfallort. Ilie, der Fahrer des Wagens, wird auf die Intensivstation der Klinik gebracht. Parallel beginnen die Ermittlungen: Was, wenn es eine Amokfahrt war? Aber aus welchem Motiv sollte Ilie diese schreckliche Tat begangen haben? Um das zu klären, tauchen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) ein in die Welt der Niedriglohnarbeiter: Der Fahrer war für einen Paketdienst unterwegs.

Die Kommissarinnen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) ermitteln in der Paket-Branche. Foto: Christine Schröder, NDR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Geisterfahrt" heute einzuschalten?

Zum Schluss kommt es für Charlotte Lindholm in Göttingen noch einmal ganz dicke. Eigentlich hat sich die Kriminalhauptkommissarin ja - nach sechs gelösten Fällen - für ihre Verhältnisse gut integriert in der Universitätsstadt. Dorthin war die TV-Ermittlerin 2019 wegen mangelnder Teamfähigkeit strafversetzt worden. Bei Vorgesetzten und Kollegen ist sie anerkannt. Mit Anais Schmitz arbeitet sie nach anfänglichen Querelen inzwischen recht konfliktarm zusammen. Und dennoch reagiert Lindholm im Tatort heute erfreut, als man ihr mitteilt, dass das Landeskriminalamt in Hannover sie gern als Fahnderin zurück hätte.

In "Geisterfahrt" ermittelt Lindholm in 1000 Richtungen. Doch nicht nur die Handlung ist etwas zu viel. Nach die „Des anderen Last“ aus Köln, der im Dezember ausgestrahlt wurde, dreht sich "Geisterfahrt" schon wieder um die präkere Welt der Niedriglohnarbeiter in der Paket-Branche. Was hat der Tatort-Koordinator bei der ARD denn da koordiniert, fragt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Mischa Reichelt (Christoph Letkowski) droht seinem Angestellten Ilie Balan (Adrian Dokić). Foto: Christine Schröder, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Göttingen

Charlotte Lindholm: Maria Furtwängler

Anais Schmitz: Florence Kasumba

Gerd Liebig: Luc Feit

Nick Schmitz: Daniel Donskoy

Ciaballa: Jonas Minthe

Kunkel: Roland Wolf

Tereza Liebig: Bibiana Beglau

Mischa Reichelt: Christoph Letkowski

Jutta Reichelt: Lea Willkowsky

Wiebke Kreuzer: Wiebke Puls

Ilje Balan: Adrian Djokic

Petre Balan: Attila Georg Borlan

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Christine Hartmann führt Regie bei "Tatort: Geisterfahrt" und liefert gemeinsam mit Stefan Dähnert auch das Drehbuch. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Lindholm und Schmitz sind das Tatort-Team in Göttingen

Charlotte Lindholm ermittelt seit 2002 im Tatort - sachlich, zielgerichtet, souverän. Die Kommissarin ist ehrgeizig und gibt nicht eher auf, als bis sie einen Fall gelöst hat. Lindholm hat einen Sohn: David, das Resultat einer Affäre bei einer Fortbildung in Spanien. 2019 wird Lindholm nach einem Fehler vom Landeskriminalamt Hannover nach Göttingen strafversetzt.

Mit Anaïs Schmitz bekommt sie dort eine herausfordernde Partnerin zu Seite gestellt. Schmitz verhält sich in ihrer Arbeit ähnlich dominant wie die erfahrene Kommissarin - was nicht selten zu Spannungen zwischen den beiden Frauen führt. Ihr Selbstbewusstsein und ihr Standing im Polizeipräsidium Göttingen hat sich Schmitz hart erarbeitet. Die Eltern flohen mit ihr aus Uganda und landeten im Ruhrgebiet. Dort wuchs sie mehr oder weniger auf der Straße auf.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo?

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Göttingen

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: