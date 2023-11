Tatort heute aus Stuttgart: "Vergebung" im Schnellcheck

Im Tatort heute (19.11.2023) aus Stuttgart ermitteln Lannert und Bootz, nachdem eine Wasserleiche im Neckar gefunden wird. In die Hauptrolle schlüpft aber ein Kollege. Lohnt sich "Vergebung"?

" Vergebung " heißt der Tatort heute aus Stuttgart . Der Krimi läuft am Sonntagabend (19.11.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (19.11.2023, 20.15 Uhr) im Ersten. Als eine Wasserleiche aus dem Neckar gefischt wird, sind die Kommissare Lannert und Bootz gefragt. Aber nicht nur die - denn im neuen Fall spielt auch der Rechtsmediziner eine undurchsichtige Rolle.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (19.11.2023) aus Stuttgart im Schnellcheck

Der Mann, dessen Leiche im Neckar angeschwemmt wurde, war schwer krank und ist eindeutig ertrunken. Fremdeinwirkung ist jedoch nicht auszuschließen und so nehmen Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) Ermittlungen auf. Ehefrau, Sohn, der Handwerksbetrieb in einem Dorf, Freunde, das Leben von Matthias Döbele wird nach Verdächtigen durchleuchtet.

Irritiert sind die Kommissare, als sie mitbekommen, dass Gerichtsmediziner Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) in dem Toten bei der Untersuchung einen Freund aus Kindertagen erkannte, ohne diese Erkenntnis zu teilen. Noch irritierter, als sie den Eindruck bekommen, dass Vogt den Toten nicht gründlich genug untersucht hat. Der Fall scheint ihren sonst so gelassenen Kollegen nachhaltig zu beunruhigen. Thorsten und Sebastian wissen nicht, dass Matthias Döbele kurz vor seinem Tod den Jugendfreund Daniel Vogt vergeblich um Rückruf gebeten hatte.

Dr. Vogt wirkt auf Sebastian Bootz und Thorsten Lannert stiller als sonst, als er die Leiche begutachtet, die der Bagger aus dem Fluss gezogen hat. Foto: Patricia Neligan, SWR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Vergebung" heute einzuschalten?

Lange hat der Tatort heute alles, um sich in die umfangreiche Chronologie der gelungenen Stuttgarter Fälle einzuordnen. Einen unbekannten Toten aus dem Wasser. Eine Liebesgeschichte in den leuchtenden Farben eines längst vergangenen Sommers. Zwei Freunde, die sich nach Jahrzehnten in der Gerichtsmedizin wiedertreffen, wo der eine dem anderen den Schädel aufsägen muss. Und zwei Kommissare, die angenehm entspannt harmonieren. Doch dann nimmt der Krimi eine falsch Abzweigung, die ihm leider die intensive Spannung nimmt, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Die peinigenden Erlebnisse seiner Kindheit hatte Daniel Vogt lange aus seinem Bewusstsein gesperrt. Aber nach dem Tod seines Jugendfreundes geht das nicht mehr. Foto: Patricia Neligan, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Stuttgart

Dr. Daniel Vogt : Jürgen Hartmann

: Hans Lentowski: Paul Fassnacht

Jonas Lentowksi (14 Jahre): Jakob Rottmaier

Sebastian Bootz : Felix Klare

: Dr. Yeliz Ünal : Mina Özlem Sagdic

: Mina Özlem Sagdic Mathias Döbele : Volker Muthmann

: Sandra Döbele (14 Jahre): Elena Georgotas

(14 Jahre): Elena Georgotas Sandra Döbele : Ulrike C. Tscharre

: Hans Lentowski (jung): Manolo Bertling

Thorsten Lannert : Richy Müller

: Mathias Döbele (15 Jahre): Xari Wimbauer

(15 Jahre): Xari Wimbauer Thomas Döbele : Tim Bülow

: Tim Bülow Daniel Vogt (13 Jahre): Immanuel Krehl

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Rudi Gaul führt Regie bei "Tatort: Vergebung" und ist ebenfalls beteiligt am Drehbuch von Katharina Adler. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Lannert und Bootz sind die Ermittler in Stuttgart

Seit 2008 ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität.

Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Patricia Neligan, SWR

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: