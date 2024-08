„The Mallorca Files“, Staffel 3: Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Die Krimiserie „The Mallorca Files“ wird nach drei Jahren Sendepause um eine weitere Staffel von Amazon erneuert. Los ging es am 8. August 2024. Alle neuen Folgen wurden in den USA, Großbritannien, Deutschland, Australien und Mexiko direkt mit dem Staffelstart veröffentlicht. Die Krimiserie wurde von Cosmopolitan Pictures und Clerkenwell Films produziert. Ben Donald und Wim de Greef sind die Produzenten. In der Regie saßen Craig Pickles, Rob Evans und Kate Cheeseman.

Wie viele Folgen hat Staffel 3? Und wie sieht die Handlung der neuen Folgen aus? Hier erfahren Sie die Antworten zu diesen Fragen. Außerdem haben wir hier Infos rund um Besetzung, Trailer und Stream von „The Mallorca Files“ für Sie.

„The Mallorca Files“: Folgen von Staffel 3

Insgesamt hat die dritte Staffel von „The Mallorca Files“ acht neue Folgen. Die Titel der Folgen sind durch die Veröffentlichung aller Folgen auch bekannt. Alle Folgen von Staffel 3 stehen seit dem 8. August für Sie auf Amazon Prime Video bereit.

Staffel 3, Folge 1 von „The Mallorca Files“: Nicht alles ist Gold, was glänzt

Staffel 3, Folge 2 von „The Mallorca Files“: Unter dem Radar

Staffel 3, Folge 3 von „The Mallorca Files“: Alter egos

Staffel 3, Folge 4 von „The Mallorca Files“: Auf dem Trockenen

Staffel 3, Folge 5 von „The Mallorca Files“: Der Ausbruch

Staffel 3, Folge 6 von „The Mallorca Files“: Undercover

Staffel 3, Folge 7 von „The Mallorca Files“: Reise ins Nichts

Staffel 3, Folge 8 von „The Mallorca Files“: Der Feind in dir

Besetzung von „The Mallorca Files“ in Staffel 3

Neben dem Cast der ersten beiden Staffeln wurden für die dritte Staffel von „The Mallorca Files“ auch internationalen Gaststars wie Enrique Arce, Philippe Brenninkmeyer, Francesc Corbera, Charlie Higson, Michael Jibson, David Mora, Elena Saurel und Leonor Watling angekündigt. Sie werden Julian Looman in seiner Rolle als Max Winter und Elen Rhys als Miranda Blake unterstützen. Hier finden Sie die Besetzung von „The Mallorca Files“ in einer Übersicht:

Max Winter — Julian Looman

Miranda Blake — Elen Rhys

Inés Villegas — Maria Fernandez Ache

Federico Ramis – Nacho Aldeguer

Roberto Herrero – Alex Hafner

Luisa Rosa — Nansi Nsue

Carmen Lorenzo — Tábata Cerezo

Joan Lorenzo — Carlos Olalla

Abbey Palmer - Tanya Moodie

Christian Denis Schmidt

Enrique Arce

Philippe Brenninkmeyer

Francesc Corbera

Charlie Higson

Michael Jibson

David Mora

Elena Saurel

Leonor Watling

„The Mallorca Files“: Handlung der 3. Staffel

Der Handlungsort von „The Mallorca Files“ ist, wie der Titel es schon verrät, die Insel Mallorca. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die ehrgeizige britische Detektivin Miranda Blake (Elen Rhys) und ihr deutscher Partner Max Winter (Julian Looman). Gemeinsam lösen sie Mordfälle, begeben sich auf Schatzsuche und versuchen weitere Abenteuer zu meistern, während persönliche Spannungen und Beziehungen das Lösen der Fälle auf die Probe stellen. Die Handlung aller Staffeln ist geprägt von den Unterschieden der beiden Charaktere. Während der deutsche Polizist Max Winter eher unkonventionell ist, ist die britische Detektivin Miranda Blake sehr korrekt und verklemmt. Das ungleiche Duo lernt aber mit der Zeit sich zu lieben und setzen auf ihre individuellen Stärken, um ihre Fälle zu lösen.

Wie in den ersten beiden Staffeln begeben sich die Detektivin Blake und ihr Partner Winter auch in Staffel 3 auf die Jagd nach Verbrechern und weiteren Abenteuern. Die acht neuen Folgen sind voller Brandstiftungen, Entführungen sowie Mordermittlungen. Außerdem steht weiterhin die Frage im Raum, ob die beiden Detektive erkennen werden, dass sie tatsächlich ein ideales Liebespaar wären. Trotz der starken beruflichen Bindung zwischen Max und Miranda steht die unbestreitbare romantische Spannung zwischen den Beiden im Zentrum der Handlung.

„The Mallorca Files“: Trailer zu Staffel 3

Amazon Prime Video hat einen Trailer zur neuen Staffel der Krimiserie veröffentlicht. Diesen können Sie sich hier ansehen:

Staffel 3 von „The Mallorca Files“ im Stream

Mit dem Beginn der neuen Staffel ändert sich auch die Übertragung der Serie. Die ersten beiden Staffeln der Serie waren in Deutschland bei ZDFneo und in der Mediathek des ZDF zu sehen. Die Übertragung der dritten Staffel übernimmt jedoch Prime Video. Somit ist die Fortsetzung der Serie nur exklusiv bei Prime Video zu sehen. Dort wurden die neuen Folgen der Staffel direkt nach Sendestart allesamt veröffentlicht. Um auf die neue Staffel von „The Mallorca Files“ zuzugreifen, benötigen Sie allerdings ein Abo für Prime Video. Dieses kostet aktuell 8,99 Euro im Monat (Stand: August 2024). Neben „The Mallorca Files“ können Sie dort auch Serien wie „Reacher“ und „Das Rad der Zeit“ streamen.