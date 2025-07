„The Taste 2025“: Start und Sendetermine – Was ist bekannt?

Sat.1 bereitet die 14. Staffel seiner beliebten Kochshow vor: „The Taste“ 2025 steht seit Mai in den Startlöchern. Die Nachrichtenlage ist noch etwas dürftig, aber eine Neubesetzung der Jury schlägt bereits jetzt hohe Wellen in den Medien - eine Starköchin und ein Starkoch treten neu in die Jury ein: Elif Oskan und kein Geringerer als die TV-Allzweckwaffe am Herd Steffen Henssler führen zum ersten Mal den legendären Löffel zum Munde. Alexander Herrmann und Tim Raue gehören bereits zum festen Line-up der Gaumen-Sause. Bleiben Sie bei uns – wir enthüllen Ihnen hier, was noch alles bekannt ist.

„The Taste 2025“: Start von Staffel 14

Im Hinblick auf den Start der Show hält sich Sat.1 bislang recht bedeckt. Auf der Presseseite des Senders finden wir lediglich diesen schlanken Hinweis: „Drehstart für ‚The Taste‘ 2025 ist im Mai, die Ausstrahlung ist wie immer für Herbst geplant.“ Talentierte Hobby- und Profiköche können sich hier bewerben. Die Promi-Edition zeigen Joyn und Sat.1 Anfang 2026. Die Jury soll dann aus Alexander Herrmann, Tim Raue, Frank Rosin und Alexander Kumptner bestehen. Angelina Kirsch moderiert beide Shows, die von Redseven Entertainment im Auftrag von Sat.1 produziert werden.

Wir bleiben für Sie an dem Thema dran und melden uns hier sofort, wenn es Neuigkeiten gibt. Die 13. Staffel der Show startete übrigens am Mittwoch, 23. Oktober 2024.

Staffel 14: Die Sendetermine von „The Taste“ 2025

Sie haben es sicher schon erraten: kein Start-Termin, keine Sendetermine. Aber auch hier: Wir bleiben dem Sender für Sie auf den Fersen und ergänzen diesen Text, sobald was durchsickert.

Die 13. Staffel der Kochshow „The Taste“ startete mit ihren insgesamt neun Sendeterminen am 23. Oktober 2024. Alle Folgen wurden mittwochs gesendet. Warum sollte Sat.1 den bewährten Sendetag verlassen?

„The Taste“ - und sonst so?

Die Übertragung von „The Taste“ 2024 erfolgte sowohl im linearen Fernsehen als auch online. Zuschauer konnten die Kochshow immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 verfolgen. Alternativ bot die Streaming-Plattform Joyn die Möglichkeit, die Sendung live oder zeitversetzt nach der TV-Ausstrahlung anzusehen.

Außerdem wurden die Episoden der vorherigen Staffeln nach ihrer Erstausstrahlung in Sat.1 regelmäßig noch einmal im Programm des Senders Sixx gezeigt – das war letztes Jahr auch bei Staffel 13 der Fall. Die Wiederholung der letzten Sendung wurde dort immer samstags gegen 15.20 Uhr ausgestrahlt.

Worum dreht es sich bei „The Taste“?

Die Sendung sucht durch einen Wettbewerb den besten Koch, der mit einer Siegprämie belohnt wird. In der ersten Staffel erhielten die Finalisten zusätzlich einen Warengutschein über 10.000 Euro für Küchengeräte, während die Sieger einen PKW gewannen. Berufs- und Hobbyköche treten als Teilnehmer an, und Produktplatzierung ist Teil des Formats.

Jeder Kandidat hat eine Stunde Zeit, um ein selbst gewähltes Gericht auf Probierlöffeln anzurichten. Die Juroren kosten die Gerichte anonym und entscheiden, ob sie den Kandidaten in ihr Team aufnehmen möchten. Bei mehreren Angeboten wählt der Kandidat das Team. In den Staffeln variierte die Anzahl der Köche pro Team.

Im Verlauf der Show werden die Kandidaten von Mentoren betreut und müssen Gerichte zu bestimmten Themen zubereiten – teils unter, teils ohne Anleitung. Nach jeder Runde bestimmen die Juroren oder Gastjuroren in einer Blindverkostung den schwächsten Kandidaten, der ausscheiden muss. Eine Relegation zwischen den schlechtesten Gerichten bietet jedoch eine letzte Chance. Auch Blindverkostungen können dazu führen, dass ein Juror gegen einen Koch aus seinem eigenen Team stimmt.