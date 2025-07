„The Voice Kids“ 2025, Folge 7: Wer ist gestern am 4. April rausgeflogen?

Die Blind Auditions der aktuellen Staffel von „The Voice Kids“ 2025 sind abgeschlossen. Nach intensiven Auswahlrunden haben die vier Coaches ihre Teams mit vielversprechenden jungen Gesangstalenten zusammengestellt. Nun geht es mit den Knockouts in die nächste Phase des Wettbewerbs.

In den Knockouts treten die Kandidatinnen und Kandidaten in Gruppen mit vier oder fünf Mitgliedern gegeneinander an. Gemeinsam mit ihren Coaches studieren sie einen neuen Song ein und erhalten dabei ein gezieltes Training, um ihre gesanglichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Nach jedem Gruppenauftritt fällt eine entscheidende Wahl: Die Coaches von „The Voice Kids“ 2025 dürfen nur ein Talent aus jeder Gruppe in die nächste Runde mitnehmen. Da pro Team drei Knockout-Runden stattfinden, gehen am Ende jeweils drei Finalistinnen und Finalisten pro Coach hervor.

Die Knockouts gibt es seit dem 28. März 2025 zu sehen. Um die Übertragung von „The Voice Kids“ 2025 kümmert sich wie gewohnt der Free-TV Sender Sat.1. Zuschauer können alle Sendetermine live im TV und im Stream verfolgen. Außerdem können die Folgen nachträglich auf Joyn abgerufen werden.

„The Voice Kids“ 2025 gestern am 4.4.25: Wer ist raus?

22 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter auch ein Gesangsduo, standen am 4. April in den Knockouts von „The Voice Kids“ 2025 auf der Bühne. Hier sehen Sie, für welche Talente es leider nicht gereicht hat:

Team Stefanie

Dana & Fabrice (12 & 10) aus dem Bezirk Muri in der Schweiz

Dana und Fabrice bei "The Voice Kids" 2025.

Dana und Fabrice traten mit „When You‘re Gone“ von Bryan Adams und Melanie C auf. Besonders schätzten sie die entstandenen Freundschaften bei „The Voice Kids“ 2025: „Eines der schönsten Dinge sind die neuen Freundschaften, die wir geschlossen haben. Steff coacht uns großartig und unsere Gruppe ist richtig zusammengewachsen“. Für die beiden hat es in den Knockouts leider nicht gerreicht.

Jonas (13) aus der Nähe von St. Pölten in Österreich

Jonas bei "The Voice Kids" 2025.

Jonas brachte „Dancing On My Own“ von Calum Scott auf die Bühne. Über die Probenzeit sagte er: „Das Proben mit Stefanie und unserem Side Coach ist sehr besonders, weil es nicht selbstverständlich ist, dass zwei Musikexperten sich richtig Mühe geben, dich zu coachen. Ich bekomme sehr viele wertvolle Tipps“. Am Ende war das leider nicht genug und Jonas musste die Show verlassen.

Lilo (12) aus Mallorca in Spanien

Lilo bei "The Voice Kids" 2025.

Lilo trat mit „Cover Me In Sunshine“ von P!nk und Willow Sage Hart auf. Sie sagte: „Steff ist immer für uns da, und es ist einfach mega, mit den anderen Kids zusammen zu sein“. Lilo konnte sich mit ihrer Performance leider nicht durchsetzen.

Team Wincent

Nele (9) aus dem Saale-Holzland-Kreis in Thüringen

Nele bei "The Voice Kids" 2025.

Nele präsentierte „Symphonie“ von Silbermond. Schon dabei war ihr klar: „Ich werde diese schöne Zeit mit dem ganzen Voice-Team niemals vergessen. Jeder Einzelne gibt alles und es ist wunderschön“. Mit dieser Erinnerung musste sie die Show in Folge 7 leider verlassen.

Ananthu (14) aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen

Ananthu bei "The Voice Kids" 2025.

Ananthu trat mit „Are You Gonna Be My Girl“ von Jet auf und begleitete sich dabei am Schlagzeug. Er erklärte: „Ich möchte stets mein Bestes geben und das Publikum motiviert mich, über meine eigenen Grenzen hinauszugehen und mit noch mehr Energie zu performen“. Trotz seiner Energie musste Ananthu die Sendung nun verlassen.

Alwin (13) aus Münster in Nordrhein-Westfalen

Alwin bei "The Voice Kids" 2025.

Alwin präsentierte „Vois Sur Ton Chemin“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Er sagte: „Im Team mag ich die Freundlichkeit und Begeisterung aller Beteiligten für die so unterschiedlichen Talente“. Er konnte sich in den Knockouts leider nicht durchsetzen.

Team Clueso

Marlene (13) aus Frankfurt am Main in Hessen

Marlene bei "The Voice Kids" 2025.

Marlene interpretierte „Ich wünschte, du wärst verloren“ von Schmyt. Sie sagte: „Die Stimmung im Team ist mega, alle sind super supportive und nett, ich fühle mich sehr wohl“. Leider hat es für Marlene nicht gereicht, sie musste die Show nach Folge 7 verlassen.

Volodymyr (13) aus Essen in Nordrhein-Westfalen

Volodymyr bei "The Voice Kids" 2025.

Volodymyr sang „Feeling Good“ von Michael Bublé. Er erklärte: „Die Zeit im #TeamClueso ist besonders, weil ich viel lernen kann und neue Freunde finde“. Fürs Finale hat seine Leistung leider nicht gereicht.

Liva (11) aus Frankfurt am Main in Hessen

Liva bei "The Voice Kids" 2025.

Liva performte „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars. Sie erzählte begeistert von ihrer „The Voice Kids“-Teilnahme: „Die Zeit im Team ist so besonders, ich habe viele tolle neue Freunde kennengelernt. Diese Zeit werde ich nie vergessen“. In den Knockouts konnte sie sich leider nicht durchsetzen.

Jamil (11) aus Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt

Jamil bei "The Voice Kids" 2025.

Jamil trat mit „Ohne Dich“ von MERO auf. Er erinnerte sich: „Ich habe mit drei Jahren angefangen zu singen, aber nicht Rap, sondern Helene Fischer und Heintje. (lacht) Meine Oma fand es toll, aber heute ist es unvorstellbar.“ Seine Performance konnte leider nicht überzeugen.

Team Ayliva

Emily (15) aus der Nähe von Ludwigsburg in Baden-Württemberg

Emily bei "The Voice Kids" 2025.

Emily interpretierte „Because Of You“ von Kelly Clarkson. Sie erzählte: „Ayliva war schon immer mein Idol und die Zeit mit ihr bedeutet mir unendlich viel. Zudem lerne ich viele großartige Menschen kennen und genieße jede Sekunde dieser besonderen Erfahrung“. Leider ist ihre Zeit bei „The Voice Kids“ nun vorbei.

Maximilian (12) aus Neckarsulm in Baden-Württemberg

Maximilian bei "The Voice Kids" 2025.

Max brachte „Can You Feel The Love Tonight“ von Elton John zu Gehör. Er erzählte: „Im Team finde ich am schönsten, dass ich mit Ayliva persönlich reden kann. Sie ist wirklich nett und wird für immer einen sehr besonderen Platz in meinem Herz haben, genauso wie alle aus meinem Team.“ Ins Finale konnte sich Max damit leider nicht singen.

Leonie (13) aus der Nähe von Fulda in Hessen

Leonie bei "The Voice Kids" 2025.

Leonie trat mit „Unwritten“ von Natasha Bedingfield auf. Sie berichtete: „Bei den Blind Auditions habe ich das Umdrehen der Coaches erst nach dem Song realisiert. Es war echt unglaublich und ich war mega happy“. Nun musste sie die Show leider verlassen.

Team Clueso

Piet (14) aus Hamburg

Piet bei "The Voice Kids" 2025.

Piet brachte „Der Himmel Soll Warten“ von Sido feat. Adel Tawil zum Besten. Er sagte: „Besonders am Team ist, dass uns alle die gleiche Leidenschaft verbindet – dadurch verstehen wir uns einfach auf einer besonderen Ebene“. Seine Leistung hat leider nicht für ein Ticket ins Finale gereicht.

Anna (15) aus dem Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen

Anna bei "The Voice Kids" 2025.

Anna sang den Song „You‘re Still The One“ von Shania Twain. Sie reflektierte: „Ich habe ganz tolle Coachings und bekomme viele wertvolle Tipps. Außerdem habe ich viele neue Freundschaften geknüpft und bin unglaublich dankbar, dass ich Teil der #VoiceKids-Familie sein darf“. Ihr Traum vom Sieg der Sendung ist nun leider ausgeträumt.

Vincent (12) aus der Nähe von Worms in Rheinland-Pfalz

Vincent bei "The Voice Kids" 2025.

Vincent performte „Eyes Closed“ von Ed Sheeran. Mit Team Clueso war er sehr zufrieden: „Mein Team ist super. Auch wenn wir gegeneinander singen in den Knockouts, sind wir doch Freunde“. Am Ende konnte Vincent leider nicht überzeugen.

Elias (15) aus dem Bezirk Kirchdorf in Österreich

Elias bei "The Voice Kids" 2025.

Elias trat mit „Wonderwall“ von Oasis auf. Er war von der Teilnahme bei „The Voice Kids“ begeistert: „Ich treffe viele tolle und talentierte Menschen und schließe neue Freundschaften“. Seine Reise in der Sendung ist nun leider vorbei.

„The Voice Kids“ 2025: Diese Kandidaten sind weiter dabei

Für jeweils ein Talent aus den vier Teams wurde gestern der Weg ins Finale geebnet. Diese Kandidaten haben die Knockouts erfolgreich gemeistert und konnten sich gegen die Konkurrenz im eigenen Team durchsetzen:

Team Stefanie

Helena (11) aus dem Kanton Waadt in der Schweiz

Helena bei "The Voice Kids" 2025.

Helena präsentierte ihre Interpretation des Radiohead-Klassikers „Creep“. Über ihre Zeit im Team Stefanie sagte sie: „Die Zeit im Team Steff ist richtig toll – wir sind inzwischen gute Freunde geworden, und Stefanie ist immer so furchtbar nett und gibt viele gute Tipps“.

Team Wincent

Tuana (14) aus dem Landkreis Miltenberg in Bayern

Tuana bei "The Voice Kids" 2025.

Tuana performte „Sen Istanbul‘sun“ von Gökhan Türkmen. Sie hat verraten: „Vor jedem Auftritt küsse ich die Engelskette, die mir meine Oma geschenkt hat“.

Team Clueso

Sohum (12) aus Leverkusen in Nordrhein-Westfalen

Sohum bei "The Voice Kids" 2025.

Sohum brachte „Ocean Eyes“ von Billie Eilish zum Besten. „Das Besondere an der Zeit im Team ist, dass ich von einem meiner Idole gecoacht werde und dass ich Freundschaften mit anderen Talenten schließe“, sagte sie vor ihrem Auftritt.

Team Ayliva

Ian (15) aus Dortmund in Nordrhein-Westfalen

Ian bei "The Voice Kids" 2025.

Ian präsentierte „Until I Found You“ von Stephen Sanchez. Er erklärte: „Das Beste im Team ist einfach, wie wertvoll die Zeit mit allen ist“.