„The Voice of Germany“ 2025: Michi Beck und Smudo sind zum zehnten Mal in der Jury

Im Jahr 2025 geht „The Voice of Germany“ bereits in die 15. Staffel, und die Sendetermine stehen fest. Das Grundprinzip der Castingshow hat sich nicht verändert. Um den Titel zu gewinnen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Etappen erfolgreich meistern. Den Auftakt bilden die Blind Auditions. Hier zählt ausschließlich die Stimme – wer überzeugt, wird Teil eines Jury-Teams. Danach folgen die Battles mit direkten Duellen. Wer weiterkommt, muss sich in den Sing-offs erneut mit einem Song aus den Blind Auditions beweisen. Danach stehen die Live-Shows an, in denen Coaches und Publikum gemeinsam über den Sieg entscheiden.

Die Jury der 15. Staffel von TVOG spielt in der Sendung wie immer eine doppelte Rolle. Sie wählt nicht nur die Talente aus, sondern begleitet sie auch als Coaches durch die gesamte Staffel. Mit dabei ist unter anderem Nico Santos. Insgesamt umfasst die Jury vier Coaches sowie einen Comeback-Coach. Komplett wird die Runde durch das Duo Michi Beck und Smudo, die gemeinsam ein Team betreuen. Nach zwei Voice-Siegen, einem Doppeltitel bei „The Voice Kids“ und 36 Jahren Bandgeschichte starten sie 2025 in ihre zehnte Staffel als „Team Fanta“. Wir stellen Ihnen die beiden hier genauer vor.

„The Voice of Germany“ 2025: Michi Beck und Smudo wollen ihren dritten Sieg

Michi Beck und Smudo, bekannt aus der Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“, gehören seit Jahren zu den prägenden Gesichtern von „The Voice of Germany“. Ihren ersten Auftritt als Coaches hatten sie 2014 in der vierten Staffel. Gleich in diesem Jahr stellten sie mit Charley Ann Schmutzler die Siegerin, ein Erfolg, den sie 2015 mit Jamie-Lee Kriewitz in Staffel 5 wiederholen konnten. Damit zählen Beck und Smudo zu den erfolgreichsten Coaches. Auch im Nachwuchsformat „The Voice Kids“ traten sie mehrfach auf. In der Jubiläumsstaffel 2022 gelang ihnen dort mit Georgia Balke ein weiterer Triumph – sie ging als Gewinnerin der 10. Staffel hervor.

Mit der Übertragung von Staffel 15 feiern die beiden ein besonderes Jubiläum. Im Interview mit Joyn sagten sie: „Endlich wieder ‚The Voice of Germany‘! Und dieses Jahr feiern wir auf unserem Doppelstuhl gleich zwei persönliche Jubiläen: Denn die fünfzehnte Staffel ist für uns schon die insgesamt zehnte Staffel als Coaches bei ‚The Voice‘. Und jetzt holen wir hoffentlich – aber auch sehr voraussichtlich – unseren dritten Sieg!“

„The Voice of Germany“ 2025: Wer sind Michi und Smudo?

Michi Beck und Smudo kennen sich seit den späten 1980er-Jahren aus Stuttgart, wo sie mit Thomas D. und And.Ypsilon „Die Fantastischen Vier“ gründeten. Den großen Durchbruch schaffte die Gruppe 1992 mit dem Hit „Die da!?“, der Platz 2 der deutschen Charts erreichte. Damit wurden „die Fantas“ zu der ersten deutschsprachigen Rap-Band mit einer derart hohen Platzierung und ebneten dem Genre in Deutschland den Weg in den Mainstream.

Beck ist bei den Fanta 4 DJ, Produzent und Rapper, Smudo prägt die Gruppe mit Rap und seinen Texten. Seit über 30 Jahren stehen beide gemeinsam auf der Bühne. Mit Infos von Joyn und Bild.de haben wir diese Steckbriefe der beiden Coaches erstellt:

Steckbrief Michi Beck

Name: Michael Beck

Geburtsort: Stuttgart, Baden-Württemberg

Geburtstag: 11.12.1967

Alter: 57

Instagram: michibeckofficial

Steckbrief Smudo

Name: Michael Bernd Schmidt alias Smudo

Geburtsort: Offenbach am Main

Geburtstag: 6.3.1968

Alter: 57

Instagram: lesmoureal

„The Voice of Germany“ 2025: Smudo ist Rapper, Pilot und Rennfahrer

Neben seiner Arbeit als Rapper und Songwriter verfolgt Smudo laut ProSieben zahlreiche weitere Tätigkeiten. Er wirkte an Produktionen wie an den Alben der Jazzkantine mit, tritt als DJ auf und ist in Film- und Fernsehprojekten zu sehen. Weiterhin ist er als Synchronsprecher für Animationsfilme und Videospiele tätig.

Seine Zeit verbringt Smudo auch gerne mit dem Motorsport. Er ist seit vielen Jahren beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring aktiv und fährt dort mit einem eigenen Team. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf Nachhaltigkeit. Sein Rennstall „Four Motors“ setzte zunächst auf mit Rapsöl betriebene Fahrzeuge, inzwischen kommen Biokraftstoffe und Bauteile aus Naturfasern zum Einsatz. Neben der Musik und dem Rennsport hat Smudo auch als Hobbypilot mit Pilotenschein und eigenem Flugzeug einen Ausgleich gefunden.

Michi Beck und sein Einsatz für die Gesellschaft über die Musik hinaus

Michi Beck nutzt laut ProSieben seine öffentliche Präsenz nicht nur für Musikprojekte, sondern auch für gesellschaftliche Themen. 2016 erhielt er gemeinsam mit den „Fantastischen Vier“ den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Ausgezeichnet wurde vor allem das langjährige soziale und ökologische Engagement. Beck selbst äußert sich regelmäßig kritisch zu politischen Fragen und unterstützt Initiativen, die sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung einsetzen. Seit 2007 fördert er mit seinen Bandkollegen die Initiative „Laut gegen Nazis“. Auch bei Konzerten positioniert er sich klar: Geflüchtete wurden wiederholt zu Auftritten eingeladen, außerdem sprach er sich deutlich gegen Atomkraft aus. Ebenso beschäftigt Beck sich mit nachhaltigem Handeln im Alltag und zeigt, dass Popkultur und gesellschaftliche Verantwortung eng verbunden sein können.