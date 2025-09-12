„The Voice of Germany“ 2025: Wo läuft Staffel 15 im TV und Stream?

Auch dieses Jahr setzt die erfolgreiche Musikshow „The Voice of Germany“ ihre Erfolgsgeschichte fort: Bereits zum 15. Mal treten Gesangstalente vor die prominente Jury, um sich allein mit ihrer Stimme einen Platz in einem der Teams zu sichern. Das Prinzip bleibt dabei unverändert – in den sogenannten Blind Auditions entscheiden die Coaches ausschließlich anhand des Gesangs, wen sie in ihr Team aufnehmen.

Anschließend kämpfen die ausgewählten Talente in verschiedenen Wettbewerbsrunden wie den Battles und Knockouts um den Einzug in die Live-Shows, wo schließlich eine Siegerin oder ein Sieger gekürt wird. Seit 2023 sorgt eine strategische Neuerung für zusätzliche Spannung: Mit der sogenannten Block-Funktion können Coaches ihre Konkurrenten während der Blind Auditions gezielt daran hindern, bestimmte Talente für sich zu gewinnen – ein taktisches Element, das die Dynamik der Show verändert hat.

Wo werden die Folgen der 15. Staffel übertragen? Gibt es Wiederholungen der Folgen? Und sonst so? Wir haben die Antworten.

„The Voice of Germany“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es „The Voice of Germany“ bereits. Dieses Jahr läuft die 15. Ausgabe der Show. Wie gewohnt werden die aktuellen Folgen abwechselnd auf den Free-TV-Sendern Sat.1 und ProSieben ausgestrahlt. Außerdem sind alle Episoden auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen.

Die einzelnen Folgen laufen ab 25. September 2025 donnerstags und freitags auf ProSieben, Sat.1 und Joyn. Die Donnerstage gehören ProSieben, freitags ist Sat.1 dran. Der sendereigene Streamer Joyn gönnt sich keine Pause und überträgt sämtliche Folgen.

Die Jury

Im Hinblick auf die Coaches in der Jury gibt es diesmal eine Neuerung: Zwar dürften alle Jury-Mitglieder den Fans der Sendung bereits bekannt vorkommen, doch in dieser Konstellation hat man sie bisher nicht erlebt. Mit von der Partie sind in Staffel 15: Shirin David, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Nico Santos und Rea Garvey.

Neben ihnen fungiert der britische Popstar Calum Scott als Coach auf der „Comeback-Stage“. Er kann ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Chance geben und ihnen einen von zwei Plätzen im „TVOG“-Halbfinale verschaffen.

Die Moderatoren

Auch 2025 führen Melissa Khalaj und Thore Schölermann das Publikum im Studio und die Zuschauer zu Hause durch die Show.

„The Voice of Germany“ 2025: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie eine Folge zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung verpassen, ist das kein Grund zur Sorge. Alle Episoden stehen im Anschluss kostenfrei auf der Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung – jederzeit und in voller Länge abrufbar.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die besonderen Komfort wünschen, bietet Joyn zudem ein kostenpflichtiges Upgrade namens Joyn Plus an. Dieses ermöglicht unter anderem eine höhere Streaming-Qualität sowie werbefreies Fernsehen. Die monatliche Gebühr für Joyn Plus beträgt derzeit 6,99 Euro (Stand: September 2025).

Eine Wiederholung der Sendungen im klassischen Fernsehen ist nicht vorgesehen. Wie bereits erwähnt, können Sie jedoch sämtliche Folgen bequem und über einen längeren Zeitraum bei Joyn streamen – ganz nach Ihrem eigenen Zeitplan.

A propos Wiederholung: Wer hat die bisherigen Staffeln von „TVOG“ gewonnen?

Staffel 1 (2011): Ivy Quainoo mit „Do You Like What You See“ - Coaches: The Bosshoss

Staffel 2 (2012): Nick Howard mit „Unbreakable“ - Coach: Rea Garvey

Staffel 3 (2013): Andreas Kümmert mit „Simple Man“ - Coach: Max Herre

Staffel 4 (2014): Charley Ann Schmutzler mit „Blue Heart“ - Coaches: Michi und Smudo

Staffel 5 (2015): Jamie-Lee Kriewitz mit „Ghost“ - Coaches: Michi und Smudo

Staffel 6 (2016): Tay Schmedtmann mit „Lauf, Baby, lauf“ - Coach: Andreas Bourani

Staffel 7 (2017): Natia Todua mit „With A Little Help From My Friends“ - Coach: Samu Haber

Staffel 8 (2018): Samuel Rösch mit „In diesem Moment“ - Coach: Michael Patrick Kelly

Staffel 9 (2019): Claudia Emmanuela Santoso mit „Goodbye“ - Coach: Alice Merton

Staffel 10 (2020): Paula Dalla Corte mit „Someone Better„ - Coaches: Samu und Rea

Staffel 11 (2021): Sebastian Krenz mit „What They Call Life“ - Coach: Johannes Oerding

Staffel 12 (2022): Anny Ogrezeanu mit „Run With Me“ - Coach: Mark Forster

Staffel 13 (2023): Malou Lovis Kreyelkamp mit „Glacier Rivers“ - Coaches: Bill & Tom Kaulitz

Staffel 14 (2024): Jennifer Lynn mit „Light The Sky“ – Coach: Samu Haber