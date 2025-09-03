„The Voice of Germany” 2025: Start und Sendetermine von Staffel 15

In diesem Jahr wird bereits die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ auf Sat.1 und ProSieben ausgestrahlt. Das Grundkonzept der beliebten Gesangsshow hat sich dabei kaum verändert. Um den Titel „The Voice of Germany“ zu gewinnen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Etappen erfolgreich meistern. Den Anfang machen die sogenannten Blind Auditions: Dort zählen allein die Stimme und das Talent – die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mindestens ein Jurymitglied überzeugen, um Teil von dessen Team zu werden. Danach folgen die Battles, bei denen sich die Teammitglieder direkt miteinander messen und von ihren Coaches bewertet werden. Wer hier weiterkommt, tritt in den Sing-offs erneut mit einem Song aus der Blind Audition auf. Gelingt es auch dort zu überzeugen, wartet mit den Live-Shows die finale Phase des Wettbewerbs. Ab diesem Punkt entscheiden sowohl die Coaches als auch das Publikum, wer letztlich als Siegerin oder Sieger aus der Show hervorgeht und den Titel „The Voice of Germany“ 2025 trägt.

Wann startet die 15. Staffel „The Voice of Germany“? Wie liegen die Sendetermine? Die Antworten auf die Fragen finden Sie in diesem Artikel.

„The Voice of Germany“ 2025: Start von Staffel 15

Starttermin für die Ausgabe 2025 von „The Voice of Germany“ ist Donnerstag, 25. September 2025 auf ProSieben und bei Joyn. Die Blind Auditions starteten am 9. Mai 2025 in Berlin. Tickets für Staffel 15 von „The Voice of Germany“ 2025 sind nicht mehr verfügbar, entnehmen wir voller Bedauern der Website zur Show.

„The Voice of Germany“ 2025: Sendetermine von Staffel 15

Die Show läuft nach ihrem Start am 25. September jeden Donnerstag auf ProSieben und jeden Freitag auf Sat.1. Wenn es – wie 2024 - 17 Folgen gibt, wäre also dies die vorläufigen Sendetermine:

Folge 1, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 25. September 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 2, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 26. September 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 3, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 2. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 4, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 3. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 5, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 9. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 6, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 10. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 7, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 16. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 8, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 17. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 9, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 23. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 10, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 11, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 30. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 12, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 31. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 13, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 6. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 14, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 7. November 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 15, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 13. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Folge 16, „The Voice of Germany“ 2025, Freitag, 14. November 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Folge 17, „The Voice of Germany“ 2025, Donnerstag, 20. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben und Joyn

Übertragung von „The Voice of Germany“

Die Ausstrahlung der 15. Staffel „The Voice of Germany“ im linearen Fernsehen übernehmen wie gewohnt die Free-TV Sender Sat.1 und ProSieben. Natürlich steht Ihnen auch ein Livestream zur Verfügung. Diesen finden Sie auf der Streamingplattform Joyn. Um die Show dort zu sehen, müssen Sie keine weiteren Kosten einplanen. Lediglich wenn Ihnen die Grundfunktionen beim Anbieter zu wenig sind, müssen Sie ein kostenpflichtiges Upgrade finanzieren.

Coaches in der 15. Staffel

Dieses Jahr gibt es frischen Wind auf den roten Stühlen. Zwar dürften alle Jury-Mitglieder den Fans der Sendung bereits bekannt vorkommen, doch haben Sie diese in der Konstellation noch nicht erlebt. Mit von der Partie sind in Staffel 15: Shirin David, Smudo und Michi Beck von den Fantatischen Vier, Nico Santos und Rea Garvey. Neben ihnen fungiert der britische Popstar Calum Scott als Coach auf der „Comeback-Stage“. Er kann rausgeflogenen Kandidaten und Kandidatinnen eine zweite Chance geben und ihnen bei Bewährung einen von zwei Plätzen im „TVOG“-Halbfinale eröffnen.

Moderatoren-Duo

Moderiert wird die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ auch in diesem Jahr von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.