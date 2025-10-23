„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Battle-Paarungen am 24. Oktober 2025

Bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ 2025 macht sich die Jury in Staffel 15 auf die Suche nach dem größten Gesangstalent Deutschlands. ProSieben und Sat.1 zeigen die Sendungen von „The Voice of Germany“ 2025 im TV, auf Joyn gibt es die Übertragung im Live-Stream.

Um die Show zu gewinnen, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Phasen des Show-Formats durchlaufen und überstehen. Die erste Phase besteht aus den Blind Auditions. Die Coaches sitzen von der Bühne abgewandt und beurteilen die Sängerinnen und Sänger ausschließlich anhand ihrer Stimme. Klingt diese überzeugend, kann jeder Juror einen Buzzer drücken. Macht das ein Jury-Mitglied, ist der Teilnehmer in dessen Team. Kann der Kandidat allerdings mehrere Coaches überzeugen, darf sich der Sänger das Team aussuchen. Ist ein Juror besonders angetan von einem Gesangstalent, kann er durch das Blocken andere Coaches daran hindern, den Kandidaten in ihr Team aufzunehmen.

Nach den Blind Auditons erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten wertvolle Tipps von ihren Coaches, die sie dann in die Battles schicken. Hier singen zwei Mitglieder eines Teams zusammen einen Song. Ihr Coach entscheidet anschließend, wer von den beiden in die nächste Runde kommt. Grundsätzlich kann er sich dabei auch für beide Duellanten entscheiden, allerdings ist die Gesamtzahl an Teammitgliedern, die weiterkommen können, begrenzt. Gibt es also in einem Duell keinen Verlierer, müssen dafür bei einem anderen beide Kandidaten nach Hause.

„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Battles am 24.10.25

Nachdem es am 23. Oktober die erste Runde der Battles bei „The Voice of Germany“ gibt, findet am 24. Oktober der zweite Durchlauf statt. Das sind die Duelle:

Max Pese vs. Boysie White (Team Rea)

Max Pese erhielt für seine Performance von „Hallelujah I Love Her So“ von Ray Charles von alle vier Juroren den Buzzer. Sein Battle-Kontrahent Boysie White konnte mit „It´s A Man´s Man´s Man´s World“ von James Brown ebenfalls alle Coaches von sich überzeugen.

Christopher Mathis vs. Marlon Ernst (Team Michi und Smudo)

Christopher Mathis performente in den Blind Audtions erfolgreich „Ich Lauf“ von Tim Bendzko. Marlon Ernst schaffte es mit „Was Immer Du Willst“ von Marlon Knauer in die Battles.

Manuel Stepanov vs. Marin Vrdoljak (Team Shirin)

Manuel Stepanov trat in der ersten Runde mit „So Sick“ von Ne-Yo an. Sein Gegenüber im Battle, Marin Vrdoljak, konnte Coach Shirin mit „Lonley“ von Justin Biber für sich gewinnen.

Marc Spitze vs. Olena Slobodyska (Team Nico)

Marc Spitze erhielt den Buzzer von Coach Nico für den Song „Best Of You“ von Foo Fighters. Olena Slobodyska kam mit „La Voix“ von Malena in die nächste Runde.

Zeynep Avci vs . Louk Jones (Team Nico)

Während Zeynep Avci mit ihrem Auftritt zu „Unutamam“ von Sezen Aksu in den Blind Auditions überzeugen konnte, gelang das Louk Jones mit „Crawling“ von Linkin Park.

David und Alicia vs. Cara Kienzle (Team Rea)

Coach Rea drückte den Buzzer für David und Alicia mit ihrer Performance von „Fata Morgana“ von Nina Chuba. Cara Kienzle überstand die Blind Auditions mit ihrem Auftritt zu „Hässlich“ von Ayliva.

Karl Frierson II. vs Denisa Allgra vs. Joewaia Burford (Team Michi und Smudo)

Im letzten Battle in der Folge am 24. Oktober 2025 treten gleich drei Kandidaten gegeneinander an. Karl Frierson II. überzeugte in den Blind Auditions mit der Performance zu „My Girl“ von The Temptations. Denisa Allegra brachte Michi und Smudo mit „I Will Survive“ von Gloria Gaynor dazu, auf den Buzzer zu drücken. Joewaia Burford schaffte es mit „I Heard It Through The Grapevine“ von Marvin Gaye in die Battles.