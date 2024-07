Bayerns umstrittene Wolfsverordnung vor dem Aus

Bayerns umstrittene Wolfsverordnung steht unmittelbar vor dem Aus: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dürfte die Regelungen in den kommenden Tagen kippen. Zwar habe das Gericht am Dienstag formal noch nicht entschieden, teilte ein Gerichtssprecher mit. Das Urteil werde in den kommenden Tagen ergehen.

Allerdings habe der Senat in der mündlichen Verhandlung schon seine vorläufige Rechtsauffassung geäußert: Demnach sind die bayerische Wolfsverordnung wie auch die zugehörige Ausführungsverordnung wegen eines formellen Fehlers beziehungsweise Verfahrensmangels unwirksam.

Die Verordnungen seien erlassen worden, ohne dass der Bund Naturschutz beteiligt worden sei. Diesem stehe aber gesetzlich ein Beteiligungsrecht zu, von dem nur ausnahmsweise und in engen Grenzen - beispielsweise bei Gefahr im Verzug - abgesehen werden dürfe. Die Voraussetzungen für eine solche Ausnahme erachte der Senat aber als nicht gegeben.

Die Verordnung war am 1. Mai 2023 in Kraft getreten. Sie sollte den Abschuss von Wölfen erleichtern, wurde aber bisher nie angewendet. Der Wolf ist aber nach europäischem und deutschem Recht eigentlich nach wie vor streng geschützt.