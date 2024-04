Ginolfs/Weißenbach

vor 44 Min.

Bund Naturschutz lockert seine Haltung zum Abschuss von Wölfen: Weidetierhalter in der Rhön bleiben skeptisch

Plus Das Töten von Wölfen soll in Zukunft leichter möglich sein. Weidetierhalter in der Rhön begrüßen den Vorstoß – können aber noch nicht so ganz daran glauben.

Von Julia Back

Mittlerweile sind Wölfe in der Region heimisch geworden – doch die Debatte um die Tiere sorgt weiter für Emotionen. Auf der einen Seite sorgen sich Weidetierhalter um ihre Tiere, auf der anderen Seite stehen Tierschützer dem Abschuss der geschützten Wölfe kritisch gegenüber.

Nun hat der Bund Naturschutz (BN) seine bislang weitgehende Ablehnung der Tötung von Wölfen gelockert. In einem Positionspapier, das der BN am Dienstag vorgestellt hat, öffnet sich der Verband für einen leichteren Abschuss – wenn bestimmte Voraussetzungen, wie beispielsweise ein besserer Herdenschutz, erfüllt werden.

