19-Jähriger klettert für Video in Mühlenrad und verunglückt tödlich

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntag (22. September) in Baden-Württemberg, als ein junger Mann sein Leben bei einer leichtsinnigen Aktion verlor. Gemeinsam mit einer Freundin war der 19-Jährige auf einer Fahrradtour, als er in Bergatreute nordöstlich von Ravensburg auf die Idee kam, in ein Mühlenrad zu klettern.

Unfall in Bergatreute: Mann stirbt nach Mühlrad-Aktion

Der Plan war nach Angaben der Polizei Ravensburg offenbar, ein Video von sich machen zu lassen, wie er in den Speichen des Rades an einem Wegesrand läuft. Während er versuchte, hinauszusteigen, geriet er offenbar in die Mechanik der Speichen und erlitt schwere Verletzungen.

Trotz des schnellen Eintreffens von Rettungskräften, die den Mann zunächst noch vor Ort behandelten, konnte er nicht mehr gerettet werden und erlag seinen schweren Verletzungen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar, jedoch deutet der Ablauf auf einen riskanten Leichtsinn hin. Die Mühle, an der das Unglück geschah, ist nicht für Kletteraktionen gedacht und ein Betreten kann schlimme Folgen haben.

Leichtsinn mit Mühlenrad kostet jungen Mann das Leben

Weitere Details wurden von der zuständigen Polizei bislang nicht bekannt gegeben, die Ermittlungen laufen. Der Unfall mit dem Wasserrad erinnert daran, wie gefährlich vermeintlich harmlose Ideen werden können und wie schnell eine unbedachte Aktion dramatische Folgen haben kann.

Vor wenigen Wochen kam ein ebenfalls 19-Jähriger im Kreis Ravensburg bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben.