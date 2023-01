"Beleidigungen zähle ich gar nicht mehr": Das erleben Rettungskräfte im Einsatz

Warum ist das so schwer zu verstehen? Es handelte sich in den vergangenen Fällen meist um ältere Herren, welche sich absolut unangemessen, renitent, uneinsichtig und sogar agressiv verhalten haben. Diejenigen, welche unsere Kameraden angefahren haben waren alle Rentner. Übrigens deutschstämmig und schon teilweise schon ihr Leben lang hier in Lauingen ansässig.

Vielleicht mag es in Berlin anders gewesen sein, aber hier ist diese Aussage schlicht falsch, das Verhalten auf irgendeinen Migrationshintergrund zu schieben. Sie sollten hier nicht einfach irgendwelche populistischen Phrasen posten ohne wirklich Ahnung zu haben. Genaus so etwas fördert nämlich dieses Verhalten in der Öffentlichkeit.

Thomas Hoffmann

