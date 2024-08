Auf Hitze folgen Unwetter: Überschwemmungen und Zugausfall gestern

Am Dienstagabend und in der Nacht hat es in Teilen Deutschlands so stark geregnet, dass Keller und Straßen überflutet wurden. Auch bei der Bahn gab es mehrere Probleme. Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen traf es besonders schlimm.

Unwetter in Baden-Württemberg: Altstadt von Heidelsheim nahe Karlsruhe überflutet

Die Altstadt von Heidelsheim wurde komplett überflutet. Das Wasser stand bis zu 1,50 Meter hoch, berichtete die Feuerwehr. Heidelsheim ist ein Stadtteil von Bruchsal mit 5000 Einwohnern. Der Ort liegt gut zehn Kilometer von Karlsruhe entfernt. Zu der Überschwemmung kam es, weil in Bruchsal der Fluss Saalbach über die Ufer trat. Der Pegelstand des Flusses war so hoch, wie nur alle hundert Jahre. Zwei Helfer wurden in Heidesheim verletzt. In der Kernstadt Bruchsal gab es auch Überschwemmungen, etwa am Bahnhof. Inzwischen seien sowohl in Heidelsheim als auch im Zentrum Bruchsal die Pegelstände gesunken.

Im gesamten Gebiet um Karlsruhe gab es heftige Unwetter. Die Feuerwehrleute im Landkreis hatten mehr als 500 Einsätze. Die Hochwasserzentrale warnt, dass auch am Mittwoch die Pegel an manchen Bächen und kleinen Flüssen noch ansteigen können.

Bayern: Zug fährt bei Bad Endorf in umgestürzten Baum

Ein umgestürzter Baum stoppte einen Eurocity in der Nähe von Bad Endorf. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Da der Zug nicht weiterfahren konnte, brachten Kleinbusse die rund 260 Menschen, die darin saßen, nach Prien am Chiemsee. Ab Mittwochmorgen soll die Strecke wieder frei sein.

Niedersachsen: Bewohner eines Pflegeheims während Unwetter in Sporthalle umquartiert

Auch im Norden machte das Wetter der Bahn zu schaffen. Im Landkreis Ammerland bei Oldenburg fiel ein Baum auf eine Oberleitung. Ein Zug auf der Strecke musste anhalten. Der gesamte Zugverkehr am Bahnhof Augustfehn wurde eingestellt.

Im nahegelegenen Ostfriesland an der Nordseeküste musste die Feuerwehr ebenfalls häufig ausrücken. In der Stadt Aurich hatten sich in einem Pflegeheim Deckenplatten gelöst. Rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner mussten abends in eine Sporthalle gebracht werden.

Nordrhein-Westfalen: Keller und Unterführungen in Duisburg überflutet

Mehrere Keller und Unterführungen standen in Duisburg unter Wasser: „Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind im Einsatz“, sagte ein Sprecher der Duisburger Feuerwehr am Dienstagabend. In einem Großteil des Stadtgebiets gäbe es Überflutungen in Kellern und Unterführungen. Auch auf der A59 und der A42 gab es mehrere überflutete Stellen, berichtete die Polizei. Sie warnte vor Aquaplaning.