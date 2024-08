Unwetter in Italien: drei Frauen von Blitz getroffen, Mann von Ast tödlich verletzt

Italien leidet aktuell einmal mehr unter Wetterextremen. Während der Süden unter einer Dürre leidet, zogen am Wochenende schwere Gewitter über den Norden des Landes. Bei einem Blitzeinschlag an einem Strand wurden drei Frauen verletzt, ein Mann wurde von einem herabstürzenden Ast getroffen und tödlich verletzt.

Drei Frauen bei Unwetter in Italien von Blitz getroffen

Am Samstagmittag schlug ein Blitz am Strand von Alba Adriatica in den Abruzzen ein. Zu dieser Zeit befanden sich dort zahlreiche Touristen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Drei Frauen wurden getroffen, zwei von ihnen verletzt. Sie waren am Strand spazieren gegangen. Laut Zeugen sei der Himmel bewölkt gewesen und es habe nur ein paar Minuten lang genieselt, bevor der Blitz einschlug.

Eine 41-Jährige aus Alba Adriatica erlitt einen Herzstillstand, konnte aber mit einem Defibrillator wiederbelebt werden. Danach wurde sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nun auf der Intensivstation liegt. Eine 64-jährige belgische Touristin kam nach dem Blitzeinschlag ebenfalls in ein Krankenhaus. Die hatte vorübergehend ihren Unterkörper nicht mehr spüren können. Später erlitt sie zudem einen Herzinfarkt. Und auch eine 44-jährige Italienerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mann kommt bei Unwetter in Italien ums Leben

In Corleto Monforte in der Region Kampanien kam laut dem Nachrichtenportal stol.it am Samstag ein 75-Jähriger ums Leben, als er bei einem Unwetter von einem großen herabstürzenden Ast getroffen wurde. Seine Familie alarmierte den Notruf, weil er nicht nach Hause zurückkehrte. Er wurde dann bewusstlos auf einem Grundstück, das ihm gehörte, gefunden. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Unwetter in Italien: Blitzeinschläge, Überflutungen und Stromausfälle

Auch die Region Friaul-Julisch Venetien wurde von den Unwettern getroffen. Am Mittag geriet in Rimini das Abwassersystem geriet ins Stocken, Unterführungen und Straßen wurden überflutet und es kam zu Stromausfällen in mehreren Teilen der Stadt. Am Monte Genzana bei Pettorano sul Gizio in den Abruzzen verursachte ein Blitz einen großen Brand.