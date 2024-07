Gewitterfront zieht über Bayern: Diese Regionen sind betroffen

Endlich steigen die Temperaturen, doch Badewetter gibt es dennoch nicht. Das Thermometer zeigt auch heute in ganz Bayern über 20 Grad an, jedoch kann es immer wieder zu teils heftigen Gewittern mit Starkregen bis 15 Liter pro Quadratmeter, Hagel und Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In Alpennähe kann es am Donnerstag zu Unwettern kommen

Aus Südwesten kommt weiterhin warme und feuchte Luft nach Bayern, die im ganzen Freistaat am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag für Gewitter sorgt. In Alpennähe warnt der DWD am Nachmittag und Abend vor Unwettern mit Starkregen und bis zu zwei Zentimeter großem Hagel.

Für diese Landkreise besteht am Donnerstagnachmittag bis 15.30 Uhr eine Unwetterwarnung der Stufe 2:

Neumarkt in der Oberpfalz

Kelheim

Straubing-Bogen

Regensburg

Cham

Schwandorf

Amberg-Sulzbach

Neustadt an der Waldnaab

Auch der Freitag startet in Bayern mit Gewittern aus Südwesten, die Starkregen und Hagel bringen. Besonders im Osten Bayerns steigt am Freitag das Unwetterrisiko. In der Nacht zum Samstag bleibt es weiterhin nass mit einzelnen Gewittern.

Am Wochenende klingen die Gewitter in Bayern ab

Am Wochenende klingen die Gewitter zwar langsam ab, jedoch sinken die Temperaturen am Samstag auf 17 bis 23 Grad. Am Sonntag zeigt sich endlich wieder die Sonne mit Temperaturen von 22 bis 27 Grad.