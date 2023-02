Heute ist Valentinstag: Warum in Japan sogar der Chef Schokolade bekommt

Heute an Valentinstag gibt es weltweit interessante Bräuche – auch unter Freunden werden Geschenke verteilt. In diesem Artikel finden Sie Infos rund um den 14. Februar.

Heute ist Valentinstag. Jedes Jahr am 14. Februar freuen sich vor allem die Blumenläden in Deutschland: Rund um den Valentinstag steigt der Umsatz um bis zu 200 Prozent. Doch warum verschenkt man eigentlich Blumen an Valentinstag und welche Bräuche werden weltweit am 14. Februar gepflegt? Hier die Antworten.

Wann war Valentinstag 2022?

Vergangenes Jahr fiel der Valentinstag auf einen Montag. In diesem Jahr wird der Valentinstag heute am 14. Februar 2023 gefeiert.

Ist Valentinstag ein Feiertag?

Der Valentinstag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Bis 1969 wurde der Valentinstag noch als kirchlicher Feiertag gefeiert, da sich die Daten rund um den heiligen St. Valentin aber historisch nicht eindeutig belegen lassen, wurde der Termin aus dem römischen Kalender gestrichen.

Warum ist am 14.02. Valentinstag?

Der 14. Februar war lange ein kirchlicher Feiertag, der dem Heiligen Valentinus, einem römischen Priester, gewidmet war. Je nach Quelle ist auch von Valentin von Rom oder Bischof von Terni die Rede. Sie alle sind durch ihre Selbstlosigkeit in die Geschichte eingegangen. Der Bischof von Terni soll sich über den Befehl des Kaisers hinweggesetzt und Soldaten verheiratet haben. Aufgrunddessen soll er am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet worden sein. Im vierten Jahrhundert wurde zu Ehren von St. Valentin sogar eine Basilika in Rom errichtet. Sein Todestag wurde zwischen 469 und 1969 als kirchlicher Feiertag begangen.

Für wen ist der Valentinstag gedacht?

Valentinstag gilt als "Tag der Liebenden". Der Bischof von Terni soll nicht nur Soldaten verheiratet, sondern den Paaren auch Blumen geschenkt haben. Laut Überlieferungen soll der Brauch des Blumenschenkens unter Verliebten daher rühren. In Deutschland wurde der erste "Valentinsball" 1950 in München veranstaltet. Mit dem zeitgleichen wirtschaftlichen Aufschwung wurde in Deutschland aber gezielt Werbung der Blumenbranche rund um den Valentinstag eingesetzt. In England wurde der Valentinstag als Tag der Liebe bereits früher zelebriert. Im Jahr 1382 veröffentlichte der englische Dichter Geoffrey Chaucer das Gedicht "Parlament der Vögel", in dem darauf angespielt wird, dass jeder Vogel an Valentinstag seinen Partner sucht. Im 15. Jahrhundert wurden in England auch sogenannte "Valentinspaare" gebildet, die einander Geschenke machten.

Bräuche weltweit: Kann man den Valentinstag auch mit Freunden feiern?

Obwohl Valentinstag in Deutschland hauptsächlich als Fest für Verliebte gilt, ist das nicht überall auf der Welt so. In Japan beispielsweise sind am Valentinstag hauptsächlich die Frauen am Zug. Sie verschenken keine Blumen oder Karten, sondern Schokolade an Männer in ihrem Umfeld. Dabei wird zwischen "giri choco" und "honmei choco" unterschieden. "Giri" steht für Verpflichtung und wird an Valentinstag platonischen Freunden, den Kollegen oder sogar dem Chef geschenkt. Sie wird Menschen überreicht, denen man Anerkennung schuldet. "Honmei" bedeutet Favorit und wird deshalb dem Partner geschenkt oder dem Schwarm gegeben, um geheime Gefühle zu offenbaren.

In Finnland rückt die "Liebes-Komponente" des Valentinstags sogar in den Hintergrund. "Ystävänpäivä", der Tag der Freunde, wird der 14. Februar dort genannt. Freunde schenken sich untereinander Grußkarten, die teilweise sogar anonym vergeben werden – ähnlich wie beim Secret Valentine in den USA. Auch dort wird der Valentinstag nicht nur unter Paaren gefeiert – sogar Produkte für Haustiere werden angeboten.

Wie gratuliert man am Valentinstag?

Ein kurzes "Alles Liebe zum Valentinstag" ist sowohl beim Partner, als auch bei Freunden und Familie passend. Ansonsten bietet sich auch ein kurzer Spruch über WhatsApp an. Zum Beispiel: "Ich hoffe, dass mein Gruß gefällt: Du bedeutest mir die Welt!". Weitere Inspiration finden Sie hier:

15 Last-Minute-Geschenkideen zum Valentinstag

Für Unentschlossene haben wir hier eine Liste an Last-Minute-Geschenken, mit denen sich der Valentinstag ohne wenig Aufwand zu einem besonderen Tag gestalten lässt. Die meisten Geschenke gibt es in jedem Supermarkt – sie lassen sich also noch schnell auf dem Weg von der Arbeit nach Hause besorgen. Alle anderen Ideen erfordern zwar ein wenig Kreativität, lassen sich aber ebenfalls schnell umsetzen. Hier der Überblick: