Verflossene zum Verzehr: Wie man mit Kakerlaken seine Rachegelüste stillen kann

Verlassene Singles können eine Kakerlake nach ihrem Ex benennen und an Zootiere verfüttern lassen. Ob das wirklich was gegen Liebeskummer bringt?

Liebe und Hass liegen ja oft ganz eng beieinander. Was heute noch der Traummann ist, mit dem man ohne jeden Zweifel den Rest seines Lebens verbringen will, kann sich nach dem Geständnis einer Affäre mit der besten Freundin schon morgen in ein Hassobjekt verwandeln, dem man all das Schlechteste wünscht. Der Gedanke, diesem Menschen den Sportwagen in die Luft zu jagen oder die ansehnliche Golden-Retriever-Zucht zu vergiften, liegt dann nicht mehr so fern.

Bei großem Liebeskummer kann ein Nagetier verfüttert werden

Die meisten enden Gott sei Dank bei Übersprunghandlungen wie: sich hemmungslos Betrinken, Yoga-Kurs oder Gegenaffäre. Irgendwo dazwischen liegt die Spendenaktion des Zoos von San Antonio (Texas). Verlassene Singles können zum Valentinstag eine Kakerlake nach ihrem Ex-Partner oder seiner Ex-Partnerin benennen und diese dann an die dortigen Zootiere verfüttern lassen. Bei wem der Schmerz tiefer und das Geld lockerer sitzt, der kann auch einen Nager, also ein Säugetier, verfüttern lassen, was vielleicht noch ein wenig mehr aufs eigene Rachekonto einzahlt.

Auch eine vegetarische Variante bietet der Zoo von San Antonio an

Die finale Abrechnung ist ein Video von der Fütterung inklusive persönlicher Grußbotschaft (150 Dollar). Wichtig: Kakerlaken und Nagetiere sind beim Verfüttern schon tot. Im vergangenen Jahr sind laut Zoo mehr als 8000 Spenden aus mehr als 30 Ländern eingegangen. Der Bedarf an Vergeltung scheint also da zu sein.

Wem dies trotz aller Wut und Enttäuschung zu unappetitlich ist, der kann auch die vegetarische Variante wählen und einen Salat- oder Kohlkopf symbolisch nach dem/der Ex benennen lassen. Ob ein Eisbergsalat genug emotionale Projektionsfläche für die Revanchegelüste nach einer enttäuschten Liebe bietet, muss jede(r) selbst entscheiden.

