Vatikan

18:00 Uhr

Warum Papst-Sekretär Gänswein seine Wohnung im Vatikan räumen muss

Plus In seinem am Donnerstag in Italien erschienenen Memoiren „Nichts als die Wahrheit“ kritisiert Erzbischof Gänswein Franziskus. Nun muss er angeblich seine Vatikan-Wohnung räumen.

Von Julius Müller-Meiningen

Die katholische Kirche und das Militär haben eine Gemeinsamkeit: Es ist der Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, in diesem Fall gegenüber dem Papst. Jemand, der diese Pflicht immer besonders ernst zu nehmen schien, war Georg Gänswein. Es ist davon auszugehen, dass der Erzbischof und frühere Privatsekretär des an Silvester gestorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. auch die jüngste Anweisung von ganz oben folgsam erfüllen wird.

