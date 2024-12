Versuchte Tötung? Haftbefehl gegen Jugendlichen in Dietingen erlassen

Im baden-württembergischen Kreis Rottweil ist Haftbefehl gegen einen Jugendlichen erlassen worden, der auf einen Zwölfjährigen geschossen haben soll. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Dienstag mit, dass sich gegen den Jugendlichen aus Dietingen ein dringender Tatverdacht ergeben habe. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Haftbefehl gegen Jugendlichen: Er soll 12-Jährigen angeschossen haben

Wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgaben, ist ein Zwölfjähriger Junge am Sonntagabend in einem Wohnhaus durch einen Schuss schwer verletzt worden. Die bisherigen Ermittlungen hätten nun einen dringenden Tatverdacht gegen den Jugendlichen ergeben.

Nachdem ein Haftrichter am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte, wurde der Jugendliche festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es sich um einen 14 Jahre alten Freund des angeschossenen Jungen handeln.

Dietingen: auch Ermittlungsverfahren gegen gesetzliche Vertreter

Gegen die gesetzlichen Vertreter des beschuldigten Jugendlichen wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen waffenrechtlicher Verstöße und des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung.

Der Zwölfjährige, der am Sonntag angeschossen worden war, hatte laut Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen erlitten und war mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik gebracht worden. Über seinen Gesundheitszustand ist nichts näheres bekannt.