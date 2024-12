Am Ende des Drehtages kann Toti einfach nicht mehr. Er will am Flughafen in Pristina noch ein paar Meter gehen, doch er hat schlimme Rückenschmerzen. Ein Bandscheibenvorfall macht ihm zu schaffen. Dazu kommt all das, was er in der JVA Gablingen erlebt hat und ihn bis heute beeinträchtigt: Tritte, Schläge und nicht zuletzt mehrere Tage am Stück nackt auf dem Betonboden einer Spezialzelle. Unsere Redaktion hat mit ihm in einem Hotelzimmer im Kosovo gesprochen. Dorthin wurde er vor wenigen Wochen abgeschoben. Jetzt spricht er über seine Zeit in der JVA Gablingen. „Ich bin in diesem Gefängnis gefoltert worden“, sagt Toti.

Oktober 2023: Die Knast-Chefin Zoraida Maldonado de Landauer führt unsere Redakteure Manuel Andre und Axel Hechelmann für eine Video-Dokumentation durch die JVA Gablingen. Die Leitung des Gefängnisses für 600 Häftlinge schwärmt von ihrer Anstalt: Jeder Mitarbeiter verdiene dort täglich einen Friedensnobelpreis, sagt sie. Das Gefängnis bezeichnet sie als ihr „Baby“.

Was sich zu jener Zeit in den Zellen der JVA Gablingen abgespielt haben soll, ist ein Jahr später Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die Vorwürfe gegen das Gefängnis sind heftig: Häftlinge sollen in besonders gesicherten Hafträumen unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht worden sein. Einer von ihnen ist der Mann, der sich Toti nennt. Er saß mehrere Tage am Stück in einem besonders gesicherten Haftraum. Er berichtet von ungeheuerlichen Schmerzen und von Ohrfeigen einer ganz bestimmten Person – gemeint ist die inzwischen vom Dienst suspendierte stellvertretende Anstaltsleiterin. „Diese Hand werde ich bis zu meinem Lebensende nicht vergessen“.

In der neuen Folge unserer Dokureihe „Im Knast“ erheben ehemalige Bedienstete und ein ehemaliger Häftling der JVA Gablingen schwere Vorwürfe. Außerdem kommen die Anwälte der freigestellten ehemaligen stellvertretenden Knastchefin zu Wort.

Am 15. Januar können Sie den Kurzfilm bei einer Vorführung im Augsburger Liliom-Kino ansehen. Im Anschluss erzählen unsere Reporterinnen und Reporter über ihre Recherchen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Liliom-Kino (Unterer Graben 1). Sichern Sie sich Ihre Eintrittskarte online unter der Adresse augsburger-allgemeine.de/ticket. Die Schutzgebühr beträgt 5 Euro.

