Erkennen Sie diese Vögel in Ihrem Garten?

Im Frühsommer ist wieder allerorts Gezwitscher zu hören: Vögel lassen sich jetzt besonders gut beobachten. Kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Schon vor dem Sonnenaufgang geht es los: Die ersten Vögel beginnen mit ihrem Gesang. Bald ist die Luft von Gezwitscher erfüllt, denn jetzt, im Frühling, ist die Zeit der Paarungssuche. Wer sich die Zeit nimmt und ein wenig den Garten oder einen Park beobachtet, wird viele verschiedene Vögel zu Gesicht bekommen. Kennen Sie sich aus? Können Sie Amsel, Drossel, Fink und Star unterscheiden – und vielleicht sogar am Gesang erkennen? Mit unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft zweimal im Jahr zur "Stunde der Gartenvögel" auf. Vogelfreunde sind dann aufgerufen, sich eine Stunde zu nehmen und zu zählen, welche Vögel in dieser Zeit wie oft in ihrem Garten auftauchen – oder im Park oder vor dem Balkon oder an einem anderen Ort, an dem sie die Tiere beobachten. Die Ergebnisse werden dann gebündelt und vom Nabu veröffentlicht. Dadurch, dass jedes Jahr viele Tausend Menschen an der Aktion teilnehmen, lassen sich Veränderungen beobachten. So wurde etwa ein Rückgang der Zahl der Schwalben verzeichnet, während etwa die Blaumeise 2024 wohl etwas häufiger vorkommt als im Jahr zuvor.

Vogel-Quiz: Neben der "Stunde der Gartenvögel" gibt es auch die "Stunde der Wintervögel"

2024 fand die Stunde der Gartenvögel zwischen dem 9. und dem 12. Mai statt. Allerdings können Vogelfreunde noch bis zum 20. Mai Ergebnisse nachtragen.

Neben der Stunde der Gartenvögel, die immer im Mai stattfindet, gibt es auch die "Stunde der Wintervögel" zum Jahresbeginn. Hintergrund ist, dass zu unterschiedlichen Jahreszeiten verschiedene Vögel zu sehen sind. So lassen sich aus der Gartenvogel-Zählung Rückschlüsse auf den Brutbestand ziehen, wie der Nabu mitteilt. Die Zählung im Januar zeigt hingegen eher, ob und wie sich das Zugverhalten der Vögel verändert.