Österreichs Zugspitze ist 25 Zentimeter höher als die deutsche – warum eigentlich?

Man braucht kein gutes Schuhwerk, um über Deutschlands höchsten Berg zu flanieren. Die Besucherterrasse am überbauten Gipfelplateau der Zugspitze ist eine platt gewalzte Fläche. Rund 600.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr per Seilbahn hier hinauf, um den Ausblick über die Bergwelt zu genießen. Dabei passieren sie auch die Grenze zwischen Deutschland und Österreich, die mitten über das Aussichtsplateau verläuft. Ein längst geschlossenes Grenzhäuschen und zwei Wappen machen das deutlich: auf der einen Seite der bayerische Löwe, auf der anderen der Tiroler Adler. Und damit es auch wirklich jeder merkt, hängt über dem Eingang zu jener Seilbahn, die hinab ins österreichische Ehrwald führt, auch noch ein Schild: „Herzlich willkommen in Tirol“.

