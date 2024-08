Eurowings lässt Passagiere am Flughafen stehen und fliegt leer nach Mallorca

Unwetter haben in der vergangenen Woche für Chaos am Flughafen von Palma de Mallorca gesorgt. Mehrere Reisende am Flughafen in Saarbrücken haben es deshalb gar nicht erst auf die Balearen-Insel geschafft, obwohl sie bereits im Flugzeug saßen. Dieses hob wenig später ohne die Passagiere in Richtung Süden ab.

Eurowings-Flugzeug fliegt leer nach Mallorca – Passagiere waren ausgestiegen

Die Reisenden waren zuvor noch planmäßig am vergangenen Mittwoch in die Eurowings-Maschine gestiegen. Dann informierte sie der Pilot darüber, dass sich der Abflug um mehrere Stunden verzögern würde, wie ein Reisender der Saarbrücker Zeitung berichtete. Grund dafür waren die Unwetter auf Mallorca, die keine Landung dort zuließen. Laut der Crew wäre der Flughafen dort bis mindestens 16 Uhr geschlossen.

Die Passagiere mussten in der Zwischenzeit nicht im Flieger ausharren, sondern durften sich im Freien die Füße vertreten. Sie sollten mit ihrem Handgepäck aussteigen. Kurze Zeit später mussten sie vom Terminal aus allerdings dabei zusehen, wie ihr Flugzeug zum Start rollte und ohne sie abhob.

Eurowings-Passagiere in Saarbrücken zurückgelassen

Unerwarteterweise hatte die Crew eine Startfreigabe nach Mallorca erhalten, so Eurowings. Das Einsteigen der Passagiere hätte aber zu lange gedauert, weshalb das Flugzeug dann ohne sie startete. Als Gründe für dieses Vorgehen nannte die Fluggesellschaft, dass es an diesem Tag nur wenige Slots für Starts und Landungen gegeben habe. Zudem hätten Urlauber auf Mallorca auf ihren Heimflug gewartet und das Flugzeug musste noch weitere Flüge an dem Tag absolvieren. Hinzugekommen sei, dass die Crew ihre Dienstzeit überschritten hätte, wenn sie gewartet hätte, bis alle Passagiere eingestiegen wären.

Als das Flugzeug leer abhob, bekamen die Reisenden die Meldung, dass ihr Flug storniert sei. Wer trotzdem nach Mallorca wollte, musste an den darauffolgenden Tagen auf Flüge ab Köln oder Düsseldorf ausweichen.