Unwetter auf Mallorca: Überflutete Straßen und Chaos am Flughafen

Auf die große Hitze der vergangenen Tage folgten auf den Balearen heftige Unwetter. Rund 24 Stunden lang zogen Gewitter, Sturmböen, Hagel und vor allem starker Regen über die Inseln. Besonders hart hat es Mallorca getroffen. Seit Mittwoch fielen mehrere Flüge am Airport von Palma aus, viele Flugzeuge starteten mit teils stundenlangen Verspätungen. Am Donnerstag normalisierten sich der Flugbetrieb dann wieder.

Unwetter auf Mallorca: Wassermassen fluten Straßen in Sóller

Wie schon beim heftigen Regen im Juni waren die Niederschläge regional unterschiedlich stark. In Palma gingen zunächst nur ein paar wenige Tropfen nieder. Die Orte Sóller und Port de Sóller im Nordwesten von Mallorca traf es hingegen heftiger. Dort rauschten Wassermassen durch einige Straßen und die Polizei musste zehn Menschen aus einer Wohnung befreien, in der das Wasser schon kniehoch stand und sich die Tür nicht mehr öffnen ließ, wie Inselzeitungen berichteten. Später schüttete es dann auch in Palma, aber nur kurz. Auf dem Meer bei Santa Ponsa bildete sich sogar eine Wasserhose.

Der Höhepunkt der Unwetter wurde eigentlich in der Nacht auf Donnerstag auf Mallorca erwartet. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte nicht ausgeschlossen, dass bis zu 180 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden niedergehen könnten. Die Regenmassen fielen dann aber zum größten Teil ins Meer. Bis 15 Uhr galt im Norden Mallorcas noch die Alarmstufe Rot, danach kurz die Warnstufe Orange und ab dem Abend dann die Warnstufe Gelb, mit der vor Regen und Gewitter gewarnt wurde.

Unwetter auf den Balearen trafen auch Ibiza und Formentera

Vor der Küste Formenteras prallte wegen eines Sturms ein Segelboot gegen Felsen. Neun Verletzte wurden gerettet. Am Flughafen von Ibiza wurden die stärksten Windböen seit 1965 gemessen. Im Mittelmeerraum gab es mehr als 30.000 Blitzeinschläge. Bis Freitagabend warnt Aemet auf den Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera noch mit der gelben Warnstufe vor Regen und Gewittern. (mit dpa)