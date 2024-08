Deshalb sollten Sie im Hotel immer ein Handtuch über die Türklinke hängen

Der Sommer ist da und die Reisezeit in vollem Gange. Und viele Hotels haben auf Hochbetrieb geschalten. Das bedeutet: Abschalten und Füße hochlegen. Doch nicht alle Gäste schlafen ruhig in ihrem Hotelbett. Denn viele Sorgen sich, ob ihre Wertgegenstände im Hotelzimmer auch wirklich sicher sind.

Einbruch in Hotelzimmer: Video kursiert auf Tiktok

Dass man dem Hotelzimmer-Safe nicht zu einhundert Prozent vertrauen sollte, wissen vermutlich die meisten. Und auch, dass es schon zu Einbrüchen in Hotelzimmer gekommen ist, während die Gäste außer Haus waren. Doch auf Tiktok kuriserte vergangenes Jahr ein Video, das zeigt, wie einige Einbrecher Hotels unsicher machen - und das während der Gast im Hotelzimmer ist. Mit einem langen Stab versuchen sie sich Zugang zu den Zimmern zu verschaffen. Dafür schieben sie den Stab durch den Türspalt. An diesem ist oftmals ein Gummiband befestigt. Mit diesem versuchen sie dann die Türklinke von innen zu erreichen und zu öffnen.

Doch mit einem simplen Trick soll sich das verhindern lassen. Zumindest dann, wenn Sie selbst im Hotelzimmer sind.

Hotelzimmer: Handtuch über Türklinke soll Einbrecher fernhalten

Wer in Ruhe schlafen will, ohne dass Einbrecher mit dem Trick in das Zimmer kommen können, der braucht nur eine Sache: ein simples Handtuch. Dieses wird über die Türklinke gelegt und verhindert so, dass die Einbrecher mit dem Stab die Türklinke richtig erreichen beziehungsweise greifen können, berichtet die Frankfurter Rundschau.

