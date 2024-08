Weder Prinz Harry noch Prinz William: Wer das Elternhaus von Lady Diana erbt

Auch nach ihrem Tod im Jahr 1997 blieb Lady Diana Menschen auf der ganzen Welt in den Köpfen. Begraben ist die Mutter von Prinz William und Prinz Harry auf dem Gelände ihres Elternhauses: das Grundstück Althorp Estate. Seit Jahrhunderten ist es im Besitz der Familie Spencer. William und Harry wird das Landgut aber nicht gehören. Vererbt wird es an jemand anderes.

Wer erbt das Zuhause von Lady Diana?

Prinz William und Prinz Harry erhielten nach dem Tod von Lady Diana den Großteil ihres Vermögens und auch einige wertvolle Schmuckstücke, zum Beispiel der Garrard-Ring mit blauem Saphir, den William seiner Ehefrau Kate zur Verlobung schenkte. Eine Sache bekamen die Brüder jedoch nicht: das Althorp-Anwesen. Dieses ging zunächst an Dianas Bruder Earl Charles Spencer.

Nun wird das Althorp-Anwesen, das laut der britischen Zeitung Mirror bereits seit dem Jahr 1508 im Besitz der Familie Spencer ist, in der Familie weitergegeben. Es soll in Spencer-Händen bleiben. Nach aristokratischem Erbsystem geht das Anwesen darum, sollte der Earl sterben, an den ältesten männlichen Nachkommen: Louis Spencer, Viscount Althorp, Earl Spencers Sohn und Dianas Neffe. Obwohl er drei ältere Schwestern hat, geht das Anwesen nach britischer Tradition an ihn.

Louis Spencer: Wer ist Lady Dianas Neffe?

Louis Spencer arbeitet als Schauspieler. In der royalen Welt ist er laut dem Mirror trotz seines Adelstitels nicht häufig unterwegs. Der 30-Jährige ist zwar in London geboren, wuchs aber in Kapstadt in Südafrika auf. Nach der Schule studierte er an der Universität von Edinburgh und besuchte anschließend die Schauspielschule in Chiswick, einem Viertel von London.

Die Zeitung Telegraph erstellte ein Porträt über den Viscount und sprach mit einer anonymen Quelle, die über Louis Spencers Schauspiel-Stil sagte: "Er ist sehr zurückhaltend und zieht sein Ding in aller Ruhe durch. Er ist ein sehr talentierter Schauspieler und ich denke, er wird ein brillanter Schauspieler sein. Sie würden ihn mögen. Er ist sehr zurückhaltend und echt, anständig und freundlich - und groß."

Auf die Verantwortlichkeiten, die mit dem Besitz des Landgutes einhergehen, wird der junge Schauspieler laut Mirror bereits vorbereitet. Er sei bereits jetzt bei wichtigen Meetings, die das Grundstück betreffen, dabei.

Übrigens: Prinz Harry wurde nun wohl seine Residenz, Frogmore Cottage, von seinem Vater König Charles entzogen. Verletzt soll Harry außerdem aktuell sein, weil Charles den Titel "Colonel-in-Chief" nicht an ihn, sondern an seinen älteren Bruder William gab.