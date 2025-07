Wegen Oasis: Aus Aldi wird in Manchester Aldeh

Markennamen – so wichtig, so vertrauenerweckend. In Großbritannien sind etwa deutsche Produkte nach wie vor beliebt. Was aus der Bundesrepublik kommt, steht halt irgendwie immer noch für Zuverlässigkeit. Umso größer ist das Risiko einer Umbenennung. Die Supermarktkette Aldi hat in Manchester kürzlich genau das getan: In der Filiale im Stadtteil Prestwich wurde aus „Aldi“ einfach „Aldeh“. Was eigentlich nur für kurze Zeit gedacht war, wird nun zu einer dauerhaften Namensänderung.

Der Grund für den Namenswechsel waren die Reunion-Konzerte der Britpop-Band Oasis. Die beiden aus Manchester stammenden Gallagher-Brüder gaben im benachbarten Heaton Park fünf Konzerte. Weil der Mancunian den Supermarkt so ausspricht, ließ die Geschäftsführung das „Aldeh“-Schild montieren – und landete damit einen Marketing-Erfolg. Heerscharen von Konzertbesuchern pilgerten zu dem Supermarkt, um sich ein Wegbier und ein Erinnerungsfoto abzuholen. „Das Stonehenge der Neuzeit“, so eine Google-Bewertung, sei es, was da entstanden sei.

Wegen Zigaretten entstanden einst Aldi Süd und Aldi Nord

Und das soll wieder weg sein, nachdem Oasis ihre fünf Konzerte in der Heimat gespielt haben? Fans starteten eine Petition, Liam Gallagher teilte ein Bild des „Aldeh“. Und siehe da, der Supermarkt lenkte ein. Wie der Konzern bekannt gab, bleibt der neue Name.

Wobei: Namensänderungen sind für den Supermarkt jetzt nichts ganz Neues. Die Gründer, das Brüderpaar Karl und Theo Albrecht, zankten sich einst darüber, ob in den Filialen Zigaretten verkauft werden dürfen: Theo war dafür und gründete Aldi Nord. Karl war dagegen und übernahm die Regentschaft über Aldi Süd. Seither wird die Aldi-Welt in zwei Hälften geteilt. Und in Österreich heißen die Läden Hofer, weil Ende der 60er die dortige Supermarkt-Kette übernommen wurde. Vertrauensbildung – so wichtig.