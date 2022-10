Weihnachten im Schuhkarton 2022: Wie Sie Kindern eine Freude bereiten

Speziell vor Weihnachten ist die Zeit, in der vermehrt an Menschen in Not gedacht wird, insbesondere Kinder. Wir erläutern die Aktion Weihnachten im Schuhkarton.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu - und schon bald steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Gerade in dieser besinnlichen Zeit denken viele Menschen an jene Mitbürger, die es nicht so gut haben und in problematischen - und weniger wohlhabenden - Verhältnissen aufwachsen.

Kindern eine Freude machen, ist das Ziel von Spendenaktionen wie Weihnachten im Schuhkarton. Auch in diesem Jahr kann man sich für einen wohltätigen Zweck an der Aktion beteiligen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Was ist Weihnachten im Schuhkarton?

Im Rahmen der Spendenaktion Weihnachten im Schuhkarton kann jeder mitmachen, der möchte: Privatpersonen, Unternehmen, aber auch Schulen und Kindertagesstätten beteiligen sich und packen Geschenke in Schuhkartons. Diese werden dann einzeln oder auch gesammelt an die Organisation übergeben.

International läuft die Aktion Weihnachten im Schuhkarton unter dem Namen „Operation Christmas Child“. Wie die Vereinigung auf ihrer Internetpräsenz schildert, wurden seit 1993 weltweit über 186 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Neben Deutschland beteiligen sich weitere Nationen an der angeblich weltgrößten Spendenaktion: USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Spanien und Finnland. In Österreich, der Schweiz sowie Liechtenstein und Südtirol beteiligen sich ebenfalls Menschen an der Hilfsaktion.

Im vergangenen Jahr seien bei der Geschenkkampagne, die zugleich die Weihnachtsbotschaft vermitteln soll, weltweit rund 10,5 Millionen Schuhkartons gepackt worden, knapp 400.000 davon im deutschsprachigen Raum.

In Deutschland beginnt das jährliche, wohltätige Sammeln jeweils im Oktober.

Abgabestellen für Weihnachten im Schuhkarton 2022

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo das Päckchen der Weihnachten im Schuhkarton-Aktionen abgegeben werden kann. Entweder bei einer der zahlreichen bundesweiten Abgabestellen, dabei handelt es sich sowohl um gewerbliche Kleinhändler sowie Privatpersonen, die sich der guten Sache widmen. Manche Abgabestellen öffnen bereits ab 1. Oktober, auf der Website wird die Übersicht der jeweiligen Abgabestellen fortlaufend erweitert.

Der Zeitraum der Abgabewoche für Weihnachten im Schuhkarton 2022 ist zwischen dem 7. und 14. November. Alternativ zum Bringen in eine Abgabestelle kann das Paket per Post an die Organisation Samaritan's Purse geschickt werden.

Zudem gibt es mittlerweile weitere Möglichkeiten, Kindern eine Freude zu machen: Eine Box-to-Go-Bestellung wird angeboten, wo ein leerer Schuhkarton mit entsprechendem Design nach Hause geschickt wird und dann selbst befüllt werden kann. Wer es noch bequemer haben möchte, kümmert sich online um die Zusammenstellung und finanziert das Vorhaben per Spende.

Wer steckt hinter Weihnachten im Schuhkarton?

Samaritan's Purse ist eine amerikanische Hilfsorganisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, im Auftrag von Jesus Christus Not zu lindern. Wie es der Name vermuten lässt, bezieht man sich auf den barmherzigen Samariter und möchte Menschen die "bedingungslose und unbegrenzte Liebe Gottes" näherbringen. Dabei geht es um die Unterstützung von Kriegsopfern, Armut, Naturkatastrophen, Krankheit, Hunger oder auch religiöser Verfolgung.

Die Hilfsaktion basiert auf der Organisation Billy Graham Evangelistic Association, gegründet im Jahr 1950 von einem der bekanntesten Prediger Amerikas. Seit 1963 gibt es auch einen deutschen Zweig - zunächst in Frankfurt, mittlerweile in Berlin ansässig. Dem Vernehmen nach wird hilfsbedürftigen Kindern ungeachtet von Ethnie, Weltanschauung, religiöser Zugehörigkeit oder auch dem Geschlecht geholfen.

Weihnachten im Schuhkarton 2022: Packliste und Inhalt

Bei der Packliste von Weihnachten im Schuhkarton gibt es bestimmte Anforderungen, die es zu beachten gilt. Gebrauchte Artikel, besonders Hygieneartikel (wie Zahnbürsten) oder auch Second-Hand-Klamotten sind weder vorgesehen, noch wünschenswert. Stattdessen freuen sich Kinder über neuwertige Dinge des täglichen Bedarfs, sowie Spielsachen:

Kleidung

Kuscheltiere

Hygieneartikel

Spielzeuge

Originalverpackte Süßigkeiten (haltbar mindestens bis März des Folgejahres)

Schulmaterialien

Persönliche Grüße mit Foto und ggf. Widmung

Neben gebrauchten Gegenständen wird auch darum gebeten, von verderblichen Lebensmitteln wie Obst oder Gemüse abzusehen. Ebenfalls nicht erlaubt sind:

Medikamente, Vitaminbrausetabletten

Zerbrechliche sowie scharfe, spitze und andere gefährliche Gegenstände

Flüssigkeiten, die leicht auslaufen (z.B. Seifenblasen)

Glücksspielkarten

Angstauslösende Dinge wie zum Beispiel Kriegsspielzeug, Hexerei- und Zaubereiartikel

Literatur jeglicher Art

Bargeld

Dabei gibt es ebenso Anforderungen für das Packen der Kartons, die beachtet werden müssen.

Weihnachten im Schuhkarton: Kritik und Alternativen

Die Spendeninitiative Weihnachten im Schuhkarton ist nicht frei von Kontroverse. Abseits der Aktion werden Spendengelder generiert, die neben materieller Unterstützung auch die Finanzierung von Glaubenskursen für bedürftige Kinder beinhaltet. Aufgrund des missionierenden, christlich-evangelikalen Hintergrunds gibt es Menschen, die wohl hauptsächlich aufgrund des fehlenden Glaubens an Gott das Ursprungsprinzip ablehnen und sich deswegen nicht beteiligen.

Welche Weihnachtsaktionen gibt es noch, bei denen Menschen bedürftigen Kindern eine Freude machen können? Hier ein paar Alternativen: