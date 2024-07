Weltweite IT-Panne: Auswirkungen halten an, Fehler mittlerweile behoben

Am Freitagvormittag gab es eine weltweite Störung bei Computersystemen mit weitreichenden Folgen. Der Auslöser der IT-Probleme, ein Update des Cybersichtsheitsunternehmens Crowdstrike, wurde mittlerweile behoben. Die Auswirkungen sind jedoch nach wie vor spürbar.

Fluggesellschaften, Medien und Banken sind betroffen. Vor allem im Flugverkehr macht sich der IT-Ausfall noch bemerkbar – und das zum Ferienstart in einigen Bundesländern. An zahlreichen Flughäfen sind aktuell keine Starts und Landungen möglich. Auch in Memmingen und Nürnberg sind die IT-Probleme zu spüren. Mehrere internationale Airlines haben den Betrieb eingestellt.

Weltweite IT-Störung: Der Live-Ticker zum Nachlesen

Das fehlerhafte Update des IT-Sicherheitsunternehmens Crowdstrike hatte auch Auswirkungen auf die Cloud-Dienste von Microsoft. Der Cloud-Service 365 war am Freitagvormittag gestört.

Kein Flugverkehr am Flughafen Berlin, Probleme in Hamburg und Bayern

In Deutschland trifft die IT-Störung die Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf sowie Memmingen und Nürnberg. Besonders in Berlin hatte die Störung weitreichende Auswirkungen. Eine Sprecherin des Berliner Flughafens sagte am Freitagmorgen: „Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung.“ Am Flughafen Hamburg sind vier Fluggesellschaften von der IT-Störung betroffen: Eurowings, Ryanair, Vueling und Turkish Airlines. Wie eine Flughafensprecherin erklärte, würden die Airlines Tickets händisch ausstellen.

In Bayern gibt es auch am Flughafen Memmingen und Nürnberg Probleme. In Memmingen erfolgt das Check-In manuell. Am Flughafen Zürich sind keine Landungen mehr möglich.

In Deutschland waren laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch Betreiber der kritischen Infrastruktur von dem IT-Ausfall betroffen. Dazu zählen unter anderem Energieversorger, Verkehr, die öffentliche Verwaltung und Krankenhäuser. Einige Kliniken sagten geplante Operationen ab.

Zahlreiche Airlines haben aktuell den Flugbetrieb eingestellt

In Australien hat die Regierung am Freitag eine Krisensitzung einberufen. „Die australische Regierung arbeitet bei diesen sich entwickelnden Ausfällen eng mit dem National Cyber Security Coordinator zusammen“, zitierte die Zeitung Sydney Morning Herald einen Regierungssprecher. Auch am Flughafen Sydney herrscht Stillstand sowie an mehreren großen Flughäfen in Asien.

Auch die US-amerikanischen Fluggesellschaften United und Delta Airlines haben Starts ausgesetzt, ebenso wie die niederländische Airline KLM. Ryanair kämpft ebenfalls mit Problemen. In Großbritannien kam es nicht nur an Flughäfen, sondern auch zu Bahnhöfen zu Chaos.

Weltweiter IT-Ausfall trifft verschiedene Branchen

Auch andere Branchen und Firmen sind von der IT-Störung betroffen: Darunter McDonalds in Japan und der TV-Sender in Großbritannien, der nicht senden kann. „Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieser Sendung. Wir hoffen, die Übertragung von Sky News in Kürze wiederherstellen zu können“, heißt es auf einem Standbild des Fernsehsenders. In Deutschland waren auch BMW, Allianz und Siemens von der IT-Störung betroffen. (mit dpa)