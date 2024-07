IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike Auslöser der weltweiten IT-Probleme

Chaos an Flughäfen weltweit, eingeschränkter Betrieb bei Banken und Krankenhäusern, TV- und Radiosender, die nicht senden können: Derzeit führt eine IT-Störung zu massiven Ausfällen in verschiedenen Branchen überall auf der Welt. Auslöser für die globalen IT-Probleme: Wohl ein Update bei dem IT-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike. Was ist bisher zum Auslöser der IT-Störung bekannt?

Vorab: Crowdstrike hat die Probleme in einer Mitteilung gegenüber Kunden zugegeben und erklärt, dass an einer Lösung gearbeitet werde. Das Problem sei identifiziert und ein Fix würde eingespielt, sagte George Kurtz, Chef des Unternehmens. Es handele sich weder um einen Sicherheitsvorfall noch um einen Cyberangriff.

Crowdstrike wohl Auslöser für weltweite IT-Störung am Freitag

Bei Crowdstrike handelt es sich um ein US-amerikanisches Cybersicherheitsunternehmen mit Sitz in Austin, Texas. Das Unternehmen, das 2011 gegründet wurde, entwickelt Lösungen für Endgeräte, die Kunden vor Angriffen und Bedrohungen im Netz schützen soll. Es ist bei zahlreichen großen Unternehmen weltweit im Einsatz und dient der Sicherheit von Windows-Rechnern und Servern.

Als mutmaßlicher Auslöser der aktuellen IT-Probleme gilt Medienberichten zufolge ein fehlerhaftes Programmupdate der Firma. Das Update hängt zusammen mit dem Antivirenschutzprogramm „Falcon Sensor“, das ebenfalls von Crowdstrike stammt. „Falcon Sensor“ soll Cyberangriffe blockieren.

Nutzer sahen Bluescreen nach Crowdstrike-Update

In der Folge konnten zahlreiche Computer weltweit nicht mehr booten, also hochfahren. Auf den betroffenen Rechnern sahen Nutzerinnen und Nutzer nur einen „Bluescreen“.

Auch Microsoft von den IT-Problemen bei Crowdstrike betroffen

Das Update wiederum hat auch Software von Microsoft gestört: Der Cloud-Service 365 war nicht erreichbar. Microsoft teilte mit, dass die Störung in Kürze behoben sei. „Wir sind uns eines Problems bewusst, das Windows-Geräte aufgrund eines Updates von einer Softwareplattform eines Drittanbieters betrifft“, sagte ein Microsoft-Sprecher. „Wir gehen davon aus, dass eine Lösung in Kürze gefunden wird.“

Im Internet häuften sich schnell Beschwerden. Crowdstrike hat Infos bereitgestellt, wie Kunden das Problem manuell lösen können. Als die IT-Panne bekannt wurde, stürzte die Aktie von Crowdstrike schnell im zweistelligen Bereich ab. Auch bei der Microsoft-Aktie kam es zu Einbußen, allerdings nur im Bereich von zwei Prozentpunkten. (mit dpa)