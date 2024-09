Reich mit einer Zwei-Euro-Münze? So viel kann Kleingeld wert sein

Tausende Euro bezahlen – Zwei Euro bekommen. Was sich im ersten Moment nach blanker Abzocke anhört, ist für Sammlerinnen und Sammler seltener Münzen ein lukratives Geschäft. Obwohl die Euro-Münzen eigentlich mit größter Sorgfalt geprägt werden, geht hin und wieder etwas wortwörtlich schief. Da rutscht etwa der Bundesadler ein Stück nach links, und der (Sammel-) Wert der Münze vervielfacht sich. Doch auch seltene Münzen aus den europäischen Kleinstaaten sind viel wert. Aber worauf ist zu achten, bevor man die Münzen gedankenlos in den nächsten Automaten schmeißt?

Fehlprägungen und Raritäten: Der verborgene Schatz in der Geldbörse

Fehlprägung: Bei einigen, sehr wenigen Münzen, ragt das Innere der Münze über den äußeren Ring – das sogenannte „Spiegelei“ tritt sehr selten auf und darum bei Sammlern hoch im Kurs.

Falsche Inschriften: Im Fall einiger weniger Münzen ist wohl etwas durcheinander gekommen: Beispielsweise ist eine irische Münze im Umlauf – ihre Randinschrift deutet aber auf die Niederlande hin. Dass die Randinschriften der Münze nicht mit den Symbolen übereinstimmen, ist. allerdings sehr selten.



Stempeldrehung: Die Rückseite steht bei diesen Münzen auf dem Kopf.



Falscher Schrötling: So nennt man Münzen, die auf einem falschen Schrötling, also Rohling geprägt wurden, zum Beispiel ein 2-Euro-Stück auf einem 1-Euro-Schrötling.



Alte Karten: 2007 sind Rumänien und Bulgarien in die EU eingetreten. Einige Prägestätten hatten das wohl nicht mehr im Kopf und prägten statt einer aktualisierten Karte, die alte auf die Münzen.

Auch die Münzen der europäischen Zwergstaaten Andorra, Monaco, dem Vatikan und San Marino sind besonders wertvoll, da sie oft nur in geringer Auflage produziert wurden. Die zehn wertvollsten Münzen stammen allesamt aus Monaco.

Die Liste der 10 wertvollsten Zwei-Euro-Münzen

Motiv Ausgabe Land Auflage Wert Grace Kelly 12.07.2007 Monaco 20.001 3300 Euro 800 Jahre Schlossbau auf den Felsen von Monaco 14.11.2015 Monaco 10.000 3200 Euro 150 Jahre Gründung Monte Carlo 01.06.2016 Monaco 15.000 1000 Euro 200 Jahre Fürstliche Karabinierskompanie 13.11.2017 Monaco 15.000 700 Euro 100. Todestag Albert I. 07.09.2022 Monaco 15.000 600 Euro 250. Geburtstag François-Joseph Bosio 25.06.2018 Monaco 16.000 500 Euro 200. Jahrestag der Thronbesteigung durch den Fürsten Honoré V 12.09.2019 Monaco 15.000 450 Euro 300. Geburtstag Fürst Honoré III. 20.10.2020 Monaco 15.000 400 Euro 10. Hochzeitstag Fürst Albert II und Fürstin Charlène 06.10.2021 Monaco 15.000 400 Euro

Wo kann man den Wert einer Münze schätzen lassen?

Den Wert einer Münze sollte man stets von einem Experten oder einer Expertin schätzen lassen. Eine Anlaufstelle sind beispielsweise Berufsverbände wie der Deutsche Münzenfachhandel und der Verband der Deutschen Münzenhändler. Auch die Industrie- und Handelskammer verfügt über Sachverständige, die öffentlich bestellt und vereidigt wurden.

