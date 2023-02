Trübes und kaltes Wochenende: Wintereinbruch in Augsburg erwartet

Am Freitag gibt es Vorboten für einen neuerlichen Wintereinbruch: Augsburgerinnen und Augsburger müssen sich auf ein winterliches Wochenende einstellen.

Die letzten Tage fühlten sich in Augsburg verdächtig nach Frühling an. Zum Freitagmorgen zogen nun allerdings Wolken auf und sorgten für einen trüben Start in den Tag. Durch westliche Strömungen gelangt im Laufe des Freitags immer mehr milde Luft nach Bayern. Am Nachmittag greift dann ein Tiefausläufer über, der für noch deutlich kältere Luft sorgt. Die Folge: Alle Augsburgerinnen und Augsburger sollten sich auf ein winterliches Wochenende einstellen. Denn die Wolken agieren als Vorbote für einen neuerlichen Wintereinbruch in und um Augsburg, wie Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nahelegen.

Wetter in Augsburg heute und aktuell: Wintereinbruch am Wochenende

Die Sonne zeigt sich in Augsburg im Verlaufe des Freitags nur selten. Zumeist versteckt sie sich hinter der Wolkendecke. Temperaturen können mittags auf bis zu neun Grad steigen, abends sogar auf elf Grad. Immer wieder ist mit leichten Regenschauern zu rechnen. Abends kann auch etwas mehr Niederschlag herunterkommen. In der Nacht auf Samstag kühlt es dann ab.

Der Samstag beginnt mit leichten Regenschauern und Temperaturen um die null Grad. Im Tagesverlauf bleibt es wolkig. Höchsttemperaturen dürften fünf Grad nicht übersteigen. Von Samstag auf Sonntag erhält dann der Frost Einzug. Nachts kann es auf bis zu minus sechs Grad runtergehen. Im Tagesverlauf des Sonntags müssen alle Augsburgerinnen und Augsburger mit Temperaturen um den Gefrierpunkt rechnen. Schnee wird nicht erwartet.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 8°C, nachmittags 11°C und abends 7°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Auch in der Nacht zum Montag wird es wieder frostig. Am Montagabend könnte daher Glättegefahr auf den Straßen herrschen.

Wetter in Augsburg am Wochenende im Überblick

